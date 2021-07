Share it

Una revisione commissionata dal governo britannico ha chiesto la tassazione dello zucchero e del sale che entrano nella produzione alimentare per interrompere il cosiddetto “ciclo del cibo spazzatura” e ridurre il consumo di carne del 30%.

Il secondo dei due rapporti prodotti da Henry Dimbleby, presidente della National Food Strategy e co-fondatore della catena di ristoranti Leon, ha affermato che il cibo che mangiamo “provoca danni terribili al nostro pianeta e alla salute”. Ha affermato che le prescrizioni politiche tradizionali come incoraggiare l’esercizio fisico e una migliore etichettatura degli alimenti hanno un impatto trascurabile sul comportamento dei consumatori.

Il team di Dimbleby, che comprende l’amministratore delegato della catena di distribuzione alimentare Greggs e l’ex proprietario del supermercato Sainsbury’s, ha proposto una tassa di £ 3/kg sul costo all’ingrosso dello zucchero e una tassa di £ 6/kg sul sale utilizzato per la produzione e la vendita di alimenti. Ristorazione.

Raccomanda che i fondi raccolti (stimati fino a 3,4 miliardi di sterline all’anno) possano essere utilizzati per iniziative volte ad aumentare le diete sane per le famiglie meno abbienti, inclusa l’espansione dei pasti scolastici gratuiti.

La tassa aumenterà il costo di un bastoncino marziano contenente circa 30 grammi di zucchero da 65 pence a 74 pence. Dante Burby ha affermato che l’obiettivo principale è incoraggiare i produttori a ridurre il contenuto di zucchero e sale, perché la nuova tassa sostituirà l’attuale tassa sulle bevande analcoliche.

La tassa è stata introdotta nel 2018 ed è stata ampiamente copiata da altri paesi.Il suo tasso di prelievo è molto inferiore alle previsioni del Ministero delle Finanze, principalmente perché i produttori Bevanda riformulata Quindi contengono meno zucchero.

Altre raccomandazioni sono di aumentare il consumo di frutta e verdura del 30% entro il 2032. Nello stesso arco di tempo, l’assunzione di carne dovrebbe essere ridotta del 30% e l’assunzione di cibi ricchi di grassi e zucchero dovrebbe essere ridotta di un quarto.

La società ci vende prodotti denutriti ai prezzi più bassi, per molte persone questa è l’unica opzione alimentare disponibile.

“Questa non è una lista dei desideri di idee che speriamo possa essere utile”, ha detto Dimbleby. “Si tratta di raccomandazioni specifiche per un’azione immediata, ne abbiamo discusso a fondo e crediamo che funzionerà”.

Lo scopo principale della riduzione del consumo di carne è alleviare le pressioni ambientali, non migliorare i risultati sulla salute. Dante Burby ha evitato di sostenere la tassazione della carne.

“Ci siamo subito resi conto che questo è politicamente impossibile. Almeno per ora. Crediamo che il governo incoraggerebbe meglio i consumatori a cambiare le loro abitudini investendo in progetti di riduzione del metano e sviluppando proteine ​​alternative”, ha affermato.

Dinburby ha anche criticato la pratica del governo di raggiungere accordi commerciali con altri paesi dopo che il Regno Unito ha lasciato l’UE.

“Il governo sembra muoversi nella direzione del commercio, il che non solo significa che violerà le sue promesse di dichiarazione, ma minerà anche i suoi sforzi interni per mitigare i cambiamenti climatici, ripristinare la natura e migliorare il benessere degli animali”, ha affermato.

Gli attivisti della salute e dell’ambiente generalmente accolgono favorevolmente questo rapporto. Christina Marriott, amministratore delegato della Royal Society of Public Health, ha affermato che ciò riflette la necessità di ridisegnare il sistema alimentare.

“La società ci vende prodotti denutriti ai prezzi più bassi. Per molte persone, questa è l’unica opzione alimentare disponibile”, ha affermato. “Dobbiamo fare una trasformazione sistematica per spezzare questo circolo vizioso di scarsità di cibo e cattive condizioni di salute”.

Anna Jones, responsabile delle foreste e del cibo britanniche presso l’organizzazione ambientale Greenpeace, ha affermato che sebbene ridurre il consumo di carne “potrebbe essere difficile da ingoiare per alcune persone”, l’impatto ambientale della produzione di carne non è controverso.

Ma Kate Halliwell, direttore scientifico della Food and Beverage Federation, ha affermato che la tassa proposta “influirà alla fine sulle famiglie che hanno già aumentato i prezzi di cibo e bevande per sbarcare il lunario”.

“Queste tasse non promuoveranno la riformulazione. Per decenni, i produttori di alimenti e bevande hanno ridotto volontariamente il contenuto di grassi, sale e zucchero nelle loro diete… Ma ci vuole tempo per cambiare i prodotti amati”, ha aggiunto.

Il governo dovrebbe prendere in considerazione i suggerimenti di Dimbleby e le dichiarazioni di altre persone in estate e pubblicare un white paper all’inizio del prossimo anno.