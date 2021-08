La ricerca mostra che con l’intensificarsi della crisi climatica, la Cina ha lanciato progetti ad alta intensità di carbonio

Shanghai: lo studio di venerdì ha mostrato che la Cina ha annunciato decine di nuovi progetti di carbone e acciaio ad alta intensità di carbonio nella prima metà del 2021. Solo pochi giorni fa, un importante rapporto delle Nazioni Unite ha esortato il mondo ad agire immediatamente per frenare i combustibili fossili. cambiamento climatico fuori controllo.

Gli esperti del clima esortano i governi di tutto il mondo a intraprendere azioni severe di fronte a eventi meteorologici estremi sempre più comuni, come incendi mortali, siccità e persino le precipitazioni più alte degli ultimi 1.000 anni nella Cina centrale https://www.reuters.com/world /china / zhengzhou-floods-serve-chinas-urban-planners-deadly-warning-2021-07-23-Gli esperti affermano che questi eventi sono direttamente correlati all’impatto dell’uomo sull’ambiente attraverso le emissioni di carbonio.

“Il resto del mondo sta ricevendo tali informazioni https://www.reuters.com/business/environment/what-they-said-about-code-red-un-climate-science-report-2021-08-09 È È ora di sbarazzarsi del carbone, ma gli interessi del carbone della Cina stanno ritardando e il governo centrale non li controlla”, ha affermato Christine Shearer, capo dei progetti sul carbone presso il think tank statunitense Global Energy Monitoring (GEM). È stato coautore del rapporto sul progetto cinese sul carbonio per la prima metà dell’anno con il Centro di ricerca sull’energia e l’aria pulita di Helsinki (CREA).

Secondo la ricerca di CREA-GEM, nella prima metà dell’anno, in qualità di maggior consumatore mondiale di carbone e fonte di gas serra per il riscaldamento del clima, la Cina ha annunciato piani per la costruzione di 18 nuovi altiforni a carbone, in più rispetto allo scorso anno. La ricerca mostra che sono proposte anche altre 43 centrali elettriche a carbone.

La Cina si è impegnata a ridurre le emissioni di carbonio a zero entro il 2060, ma sta affrontando crescenti richieste di obiettivi più ambiziosi e azioni più rapide.

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite ha avvertito questa settimana in un rapporto di quasi 4.000 pagine che il cambiamento climatico “colpisce ogni area abitata del mondo” e rischia di sfuggire al controllo.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha descritto il rapporto come “il codice rosso dell’umanità” e dovrebbe “cantare la campana a morto per carbone e combustibili fossili”.

Tuttavia, secondo la ricerca CREA-GEM, la Cina ha iniziato a costruire 15 gigawatt (GW) di nuova capacità di generazione di energia a carbone nella prima metà dell’anno. Questo ritmo è più lento rispetto allo scorso anno, ma è ancora equivalente a una fabbrica alla settimana, sufficiente per alimentare circa 4,5 milioni di case, più che nelle città delle dimensioni di Londra o New York.

“Il ritmo del cambiamento dei ghiacciai”

La ricerca di CREA-GEM ha affermato che dopo la fine del blocco COVID-19 lo scorso anno, le emissioni di gas serra della Cina sono aumentate e il tasso di crescita ha iniziato a rallentare solo nel secondo trimestre di quest’anno.

Lauri Myllivirta, capo analista di CREA, ha affermato che sebbene la Cina stia attualmente cercando di frenare i prestiti immobiliari per promuovere la costruzione di nuove case, che è un fattore chiave nella recente crescita delle emissioni, i continui investimenti in carbone, elettricità e acciaio sono “preoccupanti”.

Ha detto: “È qui che è necessaria una trasformazione più rapida. L’attuale tasso di cambiamento dei ghiacciai non corrisponde all’urgenza del picco delle emissioni globali”.

La Cina non ha ancora commentato il rapporto IPCC, che in precedenza aveva affermato che ridurrà il consumo di carbone a partire dal 2026.

Xie Zhenhua, il più alto inviato per il clima della Cina, ha dichiarato la scorsa settimana che gli obiettivi esistenti richiedono già “sforzi estremamente ardui” e che le emissioni totali della Cina raggiungeranno il picco nel 2030 e le emissioni pro capite sono inferiori a quelle degli Stati Uniti, del Giappone o dell’Europa.

(Segnalazione di David Stanway; Segnalazione aggiuntiva di Xu Muyu a Pechino; Montaggio di Kenneth Maxwell)

