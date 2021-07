La ripresa assicurativa globale sarà più veloce e più forte rispetto al 2008-Reuters

Il leader del settore Travellers Companies (NYSE:) Inc ha battuto le aspettative di Wall Street di oltre $ 1,00 per azione martedì.

L’opinione di Swiss Re è coerente con altri segnali rialzisti. Ad esempio, il broker assicurativo Marsh McLennan (NYSE:) Cos Inc ha dichiarato a maggio che i prezzi globali delle assicurazioni commerciali sono aumentati in media del 18% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dalla fine del 2017, i tassi di interesse sono aumentati.

New York (Reuters)-Nonostante gli ostacoli come i bassi tassi di interesse e i rischi di inflazione, il capo della compagnia di assicurazioni Swiss Re (OTC:) AG ha affermato che il settore assicurativo globale dovrebbe riprendersi dalla pandemia più velocemente e più potentemente rispetto a Crisi finanziaria del 2008. Gli economisti statunitensi nella ripresa hanno detto venerdì.

