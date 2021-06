La ripresa economica ha migliorato la salute delle finanze pubbliche britanniche

Share it

Le finanze pubbliche britanniche a maggio sono state migliori del previsto, poiché la ripresa economica ha aumentato le entrate fiscali e limitato la spesa pubblica.

Il National Bureau of Statistics del Regno Unito ha dichiarato martedì che l’indebitamento netto del settore pubblico, escluse le banche del settore pubblico, è stato stimato a 24,3 miliardi di sterline a maggio.

Questa cifra è stata di 19,4 miliardi di sterline in meno rispetto a maggio dello scorso anno e migliore dei 28,5 miliardi di sterline previsti dall’Ufficio per la responsabilità di bilancio ad aprile, dopo che i prestiti sono scesi al di sotto delle aspettative.

Secondo Michal Stelmach, economista senior presso KPMG nel Regno Unito, ciò riflette “prospettive economiche migliorate”.

“A causa dell’aumento della domanda di dipendenti e di alcune aziende che restituiscono denaro inutilizzato al Ministero delle finanze, OBR prevede che il piano ferie che costerà quasi 50 miliardi di sterline quest’anno fiscale potrebbe essere inferiore al previsto”, ha aggiunto Stelmach.

Tuttavia, questa è ancora la seconda cifra di prestito più alta a maggio da quando sono iniziati i record mensili nel 1993, poiché la pandemia continua a causare un sostegno pubblico senza precedenti per l’economia.

Dall’inizio dello scorso anno, il governo britannico e il governo decentralizzato hanno annunciato almeno 50 piani per supportare individui e imprese durante la pandemia. Spese aggiuntive, riduzione delle tasse e un calo del PIL hanno contribuito a spingere il debito netto del settore pubblico o i prestiti accumulati a lungo termine a circa il 99,2% del PIL a maggio, che è il livello più alto dal marzo 1962, quando il debito era il secondo più grande Il picco della seconda guerra mondiale.

Il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha affermato che “nel medio termine questo è importante per mantenere le finanze pubbliche su basi sostenibili”.

La stima provvisoria delle entrate del governo centrale a maggio è stata di 56,9 miliardi di sterline, con un incremento di 7,5 miliardi di sterline rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che riflette la riapertura di molte imprese e il miglioramento del fatturato.

Quasi tutte le categorie di reddito sono aumentate, le tasse sul carburante sono aumentate in modo significativo, poiché le restrizioni sono state allentate, la liquidità è aumentata, l’imposta sul valore aggiunto è stata riscossa quando i consumi dei consumatori riprendono e le imposte sul reddito generate da più persone che lavorano. Rispetto a maggio dello scorso anno, il gettito dell’imposta sulle società è ancora diminuito, riflettendo la “detrazione in eccesso”, misura che consente alle aziende di utilizzare le tasse per compensare i costi di impianti e macchinari.

Allo stesso tempo, le agenzie del governo centrale hanno speso 81,8 miliardi di sterline, meno dello stesso mese dell’anno scorso e inferiore alle previsioni dell’OBR, perché i sussidi alle imprese e alle famiglie sono diminuiti rispetto allo scorso anno. Ciò include una riduzione di £ 7,5 miliardi della spesa per i programmi di mantenimento del lavoro, poiché molti lavoratori stanno tornando dalle vacanze alla riapertura dell’economia.

Samuel Tombs, capo economista britannico di Pantheon Macroeconomics, ha affermato che, dato che il PIL nel 2021 potrebbe essere superiore di circa il 3% rispetto alle previsioni di quest’anno, l’indebitamento pubblico continuerà a scendere al di sotto delle previsioni di bilancio dell’OBR. Tuttavia, ha sottolineato che con l’aumento dell’inflazione dei prezzi al dettaglio, il governo dovrà affrontare pagamenti di interessi più elevati.

Insieme alla possibile estensione delle spese legate al Covid-19 nel prossimo inverno, “crediamo ancora che il governo dovrà attenersi al piano per aumentare l’imposta sulle società nel 2023 e aumentare l’aliquota effettiva dell’imposta sul reddito congelando la soglia esistente se vuole garantire che l’indebitamento pubblico scenda al di sotto del 4% del PIL a metà degli anni 2020”, ha affermato Tombs.