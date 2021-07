La risposta di Reuters alla morte di Rumsfeld è profondamente divisa

“Il segretario di Stato Donald Drumsfield è un leader eccezionale che ha dedicato decenni di servizio pubblico a questo paese. L’11 settembre 2001, Donald era lì per aiutare il nostro paese a uscire dai nostri giorni più bui. Uno, incluso l’afflusso al Pentagono per aiutare il feriti e sopravvissuti… È una persona straordinaria e la sua perdita sarà molto sentita”.

“Donald Drumsfield è un criminale di guerra. Ha presieduto a guerre illegali che coinvolgevano uccisioni di massa di civili, torture e saccheggi sistemici e corruzione su larga scala. Il paese che ha contribuito a distruggere non è stato restaurato. Questa è la sua eredità. Possa lui bruciare l’eternità in inferno per tutti”.

Jameel Jaffer https://twitter.com/JameelJaffer/status/1410325553979314179, direttore del Knight’s First Amendment Institute alla Columbia University ed ex vicedirettore legale dell’American Civil Liberties Union:

Un periodo di sfide senza precedenti per il nostro Paese e le nostre forze armate ha anche dimostrato le migliori qualità del Segretario Rumsfeld. Un uomo intelligente, retto e quasi inesauribile, non impallidisce mai di fronte a decisioni difficili, non sfugge mai alle responsabilità… Piangiamo per un funzionario modello e una persona molto buona.

“La mattina dell’11 settembre 2001, Donald Rumsfeld corse al fuoco del Pentagono per assistere i feriti e garantire la sicurezza dei sopravvissuti. Per i successivi cinque anni, servì stabilmente come segretario alla difesa in tempo di guerra. ——Un dovere. Ha completato il lavoro con forza, abilità e onore.

WASHINGTON (Reuters)-La famiglia di Donald Drumsfield, ex Segretario alla Difesa degli Stati Uniti e principale pianificatore della guerra in Iraq, ha dichiarato mercoledì che era morto all’età di 88 anni.

