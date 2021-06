La Russia cerca di controllare l’inflazione e alza il tasso di interesse di riferimento al 5,5%

La Banca centrale russa ha aumentato il suo tasso di interesse di 50 punti base e prevede che, mentre Mosca si sforza di controllare l’inflazione, il tasso di inflazione aumenterà ulteriormente e l’inflazione raggiungerà il livello più alto negli ultimi cinque anni.

Da marzo è salito per la terza volta consecutiva e per la seconda consecutiva, portando il tasso di interesse di riferimento della Russia al 5,5%.

Dopo l’annuncio della decisione, il governatore della banca centrale Elvira Nabiullina (Elvira Nabiullina) ha espresso un tono forte, affermando che la banca centrale aveva considerato l’aumento dei tassi di interesse di 1 punto percentuale in risposta I prezzi del cibo stanno aumentando.

“L’inflazione è un problema sempre più preoccupante… C’è un’alta possibilità di un altro aumento dei tassi di interesse a luglio”, ha detto Nabi Urina in una conferenza stampa. “Il nostro obiettivo principale è controllare il ritmo degli aumenti dei prezzi il prima possibile”.

Il tasso annuo di inflazione al consumo della Russia è salito al 6% il mese scorso, il livello più alto da ottobre 2016 e ben al di sopra dell’obiettivo della banca centrale del 4%.Questa tendenza è guidata dall’allentamento delle restrizioni di Covid-19, che aiuta l’economia a riprendersi dagli effetti della pandemia più velocemente del previsto e crescere rapidamente Nei prezzi globali di generi alimentari e materie prime.

“Una valida alternativa è una serie di aumenti più piccoli di 25 punti base, ma nel complesso [the bank’s] Le informazioni da falco e le ovvie pressioni inflazionistiche sottostanti possono portare a una maggiore volatilità”, ha scritto il capo dell’economia di Citigroup Russia Ivan Chakarov in un rapporto di ricerca.

In un paese in cui 20 milioni di persone (o un settimo) vivono al di sotto della soglia di povertà, il razionamento e l’iperinflazione sono ricordi da meno di una generazione, l’aumento dei prezzi, in particolare dei prezzi alimentari, è un grosso problema per le questioni politiche del Cremlino.

Il ministro dell’economia del paese ha dichiarato che Mosca ha fissato alcuni limiti di prezzo sui principali prodotti per la casa e, se i prezzi globali continueranno a salire, Mosca sta valutando l’implementazione di nuove quote di esportazione o tariffe aggiuntive sul cibo. Dillo ai tempi finanziari financial la settimana scorsa.

Rispettati

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato la scorsa settimana che dall’inizio della pandemia di coronavirus, l’inflazione è stata uno dei “due problemi più urgenti della Russia”, mentre la disoccupazione è aumentata.

Nabiullina ha detto venerdì che l’inflazione potrebbe iniziare a diminuire solo in autunno.

“Tutti i fattori sommati, comprese le politiche monetarie e fiscali che stimolano le grandi economie, aumentano il rischio di inflazione accelerata, non solo nel nostro paese, ma nella maggior parte degli altri paesi, la cui natura è più lunga di quanto sembri a prima vista”, ha affermato. disse.

La banca ha affermato di aspettarsi che l’inflazione annuale ritorni all’obiettivo “nella seconda metà del 2022” e poi “ulteriormente vicino al 4%”.

Il rublo è sceso venerdì e, dopo l’annuncio della banca centrale, 1 dollaro ha acquistato 71,91 Rbs. Da metà aprile, a causa delle aspettative di rialzo dei tassi di interesse e dei forti prezzi del petrolio, la valuta russa è aumentata dell’8% e il tasso di cambio contro il dollaro USA ha raggiunto il massimo da 11 mesi.