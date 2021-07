La Russia esercita elicotteri d’attacco, promette di aiutare a proteggere il confine Tagikistan-Afghanistan Reuters

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato lunedì che due elicotteri d’attacco MI-24 e due elicotteri da trasporto militare hanno partecipato a un’esercitazione di addestramento in Tagikistan durante la quale hanno lanciato missili non guidati verso più di 15 bersagli terrestri.

Il Cremlino ha dichiarato in una nota che la Russia ha una delle più grandi basi militari d’oltremare in Tagikistan, dotata di carri armati, elicotteri, droni e aerei da attacco al suolo.Se necessario, contribuirà a stabilizzare il confine con l’Afghanistan direttamente o attraverso gruppi di sicurezza regionali. . .

Mosca (Reuters)-Martedi’, elicotteri militari russi di stanza in Tagikistan hanno lanciato missili aria-superficie durante un’esercitazione.Mosca ha detto che le sue truppe nei paesi dell’Asia centrale sono completamente attrezzate per aiutare a proteggere il confine con la sicurezza in Afghanistan.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.