Parlando a un incontro tra la capitale dell’Uzbekistan Tashkent e alti funzionari in Asia centrale, Lavrov ha affermato che la Russia spera di aiutare ad avviare colloqui di pace tra le parti belligeranti in Afghanistan.

Il quotidiano ha affermato che ciò potrebbe comportare lo scambio di informazioni ottenute utilizzando i droni, ma gli Stati Uniti non hanno ancora fornito una risposta specifica. Il Cremlino non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Kommersant ha citato una fonte secondo cui durante le gelide relazioni tra Washington e Mosca, Putin ha proposto in un incontro con Biden a Ginevra il 16 giugno che le due parti si coordinassero sulla questione dell’Afghanistan e portassero la Russia in Tagikistan e Kirghizistan. mettere in “uso reale”.

