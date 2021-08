La Russia si impegna a reagire dopo che gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni

Share it

I lavoratori sono stati visti nel cantiere del gasdotto Nord Stream 2 vicino alla città di Kingisepp nella regione di Leningrado in Russia il 5 giugno 2019.REUTERS/Anton Vaganov/File Photo

Reuters, Mosca, 21 agosto – Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato sabato in una dichiarazione che dopo che gli Stati Uniti hanno imposto un nuovo ciclo di sanzioni a una nave russa e a due società coinvolte nel gasdotto Beixi 2, Mosca ha promesso di adottare misure di ritorsione .

Questo progetto da 11 miliardi di dollari raddoppierà l’attuale gasdotto North Stream attraverso il Mar Baltico e consentirà alla Russia di aggirare l’Ucraina durante l’invio di gas naturale in Europa, ed è stato al centro delle tensioni tra Mosca e Washington.

Venerdì Washington ha imposto sanzioni a una nave, al suo proprietario e a una società di costruzioni, ma gli oppositori del progetto hanno affermato che queste misure non sono state sufficienti per fermarlo. Per saperne di più

Venerdì gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno anche imposto sanzioni a questi individui, affermando che erano agenti dell’intelligence russa responsabili dell’avvelenamento del critico del Cremlino Alexei Navalny un anno fa. Per saperne di più

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova (Maria Zakharova) ha dichiarato nella dichiarazione: “Riteniamo che questa azione ostile dell’amministrazione Biden sia dovuta alla mancanza di volontà politica e alla riluttanza a stabilire relazioni USA-Russia sulla base di un partenariato. Causato. “.

Reportage di Polina Devitt; Montaggio di Jason Neely

