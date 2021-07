La scienza e la tecnologia aerospaziale di Hong Kong porta 20 milioni di yuan in forniture e 3,3 milioni di yuan in contanti per aiutare l’area colpita dal disastro nell’Henan

Condividi questo articolo!

Data: 27 luglio 2021 alle 12:27

Negli ultimi giorni, le forti piogge nell’Henan hanno colpito il cuore delle persone in tutto il Paese. Al 25 luglio, questo ciclo di forti piogge ha colpito 11.447800 persone in 1464 città e villaggi in 139 contee (città, distretti) nella provincia di Henan. Quando una delle parti è in difficoltà, tutte le parti sostengono. Di fronte al disastro, Hong Kong Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. (“Hong Kong Aerospace Science and Technology” o “Group”, 1725.HK) ha agito immediatamente e si è assunto attivamente la responsabilità sociale, donando 20 milioni di yuan in materiali di soccorso e prevenzione delle epidemie all’area del disastro.Ha donato un totale di 3,3 milioni di yuan in contanti alle famiglie delle vittime per contribuire ai soccorsi e alla ricostruzione delle case.

Nel pomeriggio del 26 luglio, l’Hong Kong Aerospace Science and Technology Group e la Croce Rossa provinciale di Henan hanno tenuto un fondo per le donazioni e una cerimonia di consegna del materiale a Zhengzhou. Guo Qiaomin, vicepresidente a tempo pieno della Società della Croce Rossa dell’Henan, Bi Xueyi, ministro del Soccorso e del Dipartimento di soccorso, Dong Hongxia, viceministro di Hongxia e Zhou Jingbo, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Hong Kong Aerospace Science and Technology Group e il direttore dell’ufficio di Pechino, così come i rappresentanti delle parti interessate nell’Henan e i giornalisti dei media hanno partecipato alla cerimonia di donazione. .

Guo Qiaomin ha accettato i fondi e i materiali donati per conto della Società della Croce Rossa dell’Henan e ha assegnato un certificato d’onore all’Hong Kong Aerospace Science and Technology Group per i suoi contributi positivi al lavoro di soccorso umanitario.

Zhou Jingbo ha letto il “Messaggio del presidente” scritto e firmato personalmente dal presidente Wen Yichuan del consiglio di amministrazione dell’Hong Kong Aerospace Science and Technology Group. Il messaggio ha sottolineato: “Il disastro senza precedenti delle piogge intense dell’Henan colpisce i cuori dei compatrioti di Hong Kong. L’atto di soccorso in caso di catastrofe dell’Hong Kong Aerospace Science and Technology Group non è solo la responsabilità sociale degli astronauti di Hong Kong, ma trasmette anche la sensazione della società di Hong Kong che il sangue dei compatrioti nell’area colpita dal disastro nell’Henan è più denso dell’acqua. Fratellanza.” “Il rivolo converge nell’amore sconfinato. Usiamo la nostra sincerità, sincerità, gentilezza e amore per sostenere insieme un cielo caldo per il persone nelle aree colpite dal disastro e contribuiscono con la forza di Hong Kong alla costruzione globale di un moderno paese socialista”.

È stato riferito che l’ufficio di Pechino per la scienza e la tecnologia aerospaziale di Hong Kong invierà anche una delegazione nell’area del disastro per istituire un gruppo di lavoro di condoglianze con le forze di soccorso locali e vari dipartimenti dell’entroterra per fornire supporto materiale alle esigenze di prevenzione dell’epidemia delle persone nella zona del disastro. Il Gruppo esprime inoltre le sue più sentite condoglianze alle famiglie dei funzionari pubblici e alle vittime del disastro durante la forte pioggia.Le relative donazioni saranno inviate alle famiglie delle vittime attraverso la Henan Red Cross Society. Il Gruppo collaborerà inoltre con i dipartimenti competenti della provincia di Henan per seguire tempestivamente l’assistenza delle famiglie delle vittime e le condizioni di vita dopo il disastro e fornire loro assistenza nell’ambito delle sue capacità.

La situazione del disastro nell’Henan e in altri luoghi colpisce il cuore dei compatrioti di Hong Kong. Le condoglianze e l’assistenza di Hong Kong Aerospace alle aree colpite dal disastro nell’Henan non riflettono solo l’amore della società di Hong Kong per la gente del continente e la fratellanza di sangue più spessa dell’acqua, ma anche le imprese di Hong Kong.Con i suoi sentimenti e responsabilità familiari e di campagna, ha usato le sue azioni per comporre una canzone di dedizione di responsabilità e grande amore.

La tecnologia serve il sostentamento delle persone.In qualità di leader nel settore delle città intelligenti, l’Hong Kong Aerospace Science and Technology Group accelererà ulteriormente la ricerca e l’applicazione della risposta alle crisi e alle emergenze con i dati satellitari e promuoverà l’implementazione di raffinate applicazioni di gestione urbana. Attraverso questo soccorso in caso di catastrofe, la scienza e la tecnologia aerospaziale di Hong Kong avranno legami più stretti con i connazionali nel continente. Attualmente, Hong Kong Aerospace ha collaborato con HUAWEI CLOUD su applicazioni e soluzioni per la scena satellitare delle città intelligenti a Guangdong, Hong Kong e Macao, impegnandosi per lo sviluppo intelligente delle città nella regione. In futuro, Hong Kong Aerospace continuerà a promuovere lo sviluppo delle attività dell’azienda nel continente e si prevede che Hong Kong Aerospace svilupperà ulteriormente livelli più profondi e più elevati di cooperazione reciprocamente vantaggiosa con il continente nella costruzione del Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, finanza, tecnologia, scienze umane e aviazione e turismo Innovare la nuova modalità di cooperazione e scambio tra la terraferma e la regione amministrativa speciale di Hong Kong e aprire insieme un nuovo capitolo di sviluppo.

Hong Kong Aerospace è una società aerospaziale commerciale quotata nel consiglio di amministrazione della Borsa di Hong Kong e l’unica società di tecnologia aerospaziale privata di Hong Kong. Basandosi sui settori principali della produzione satellitare, della misurazione e del controllo satellitare e del lancio satellitare, l’azienda ha fondato la Hong Kong Aerospace Smart City Co., Ltd., che è responsabile delle applicazioni e delle soluzioni big data satellitari per smart city. Basato sulla “Golden Bauhinia Satellite Constellation” che copre gli agglomerati urbani della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, Hong Kong Aerospace Smart City Co., Ltd. si impegna a diventare un telerilevamento satellitare quasi in tempo reale per tutte le stagioni operatore di big data nella regione per soddisfare le esigenze di commercializzazione dello spazio.

I fondi utilizzati dalla donazione esterna di Hong Kong Aerospace sono fondi propri e sono stati esaminati e approvati dal consiglio di amministrazione e non influenzeranno i risultati operativi attuali e futuri della società, né influenzeranno gli interessi degli investitori.

