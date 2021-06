La scuola francese domina la classifica di Master of Finance per Master of Finance

Leader della Business School francese Paris Business School Paris È il posto migliore al mondo per studiare per un master in finanza. Nonostante l’interruzione del coronavirus, c’è ancora una forte domanda continua. L’ultima valutazione annuale del Financial Times.

I primi cinque dei primi 9 fornitori di qualifiche MiF per coloro che non hanno esperienza professionale si trovano in Francia e ci sono 4 scuole nelle 55 scuole nella classifica 2021.

Le prestazioni di HEC Paris sono dovute principalmente agli alti stipendi pagati dalle banche globali e dai reclutatori di investimenti agli alunni internazionali, che sono attratti dal sistema di istruzione d’élite altamente competitivo della Francia e dai suoi significativi vantaggi in termini di competenze quantitative.

2021 FT Master of Finance Ranking La Singapore Management University compare in due classifiche di laurea in finanza

“Siamo molto felici di essere di nuovo in cima alla lista”, ha affermato Eloïc Peyrache, preside della Ecole Business School di Parigi, nominato all’inizio di quest’anno. “Il nostro dipartimento finanziario è molto forte e il nostro pubblico è in tutto il mondo. La qualità degli studenti è molto buona e il numero di candidati è in aumento”.

La scuola si è classificata al primo posto nella classifica MiF del Financial Times nove volte negli ultimi dieci anni e quest’anno è davanti ad altre importanti business school francesi, tra cui Centrale elettrica, Programma, Esek con Adek, Sono tutte élite domestiche? Scuola grande.

London Business School Stai al passo Meno corsi MiF Su misura per chi ha già lavorato nel settore prima di studiare Università di Cambridge: giudice, Amsterdam Business School con Singapore Management University: Li Guangqian.

La classifica britannica del “Financial Times” riflette in gran parte gli stipendi degli ex studenti.I laureati della HEC Business School di Parigi guadagnano una media di US $ 156.583 prima del bonus riportato tre anni dopo aver completato la laurea. La scuola condurrà anche valutazioni basate su fattori come la diversità di genere e le valutazioni del servizio di carriera.

L’Europa domina l’offerta di corsi MiF, sebbene le tre business school cinesi- Scuola di Economia e Management, Università Tsinghua, Shanghai Advanced Institute of Finance, Shanghai Jiao Tong University con Università di Pechino Guanghua ——Buona prestazione quest’anno.

Le business school americane dominano ancora il programma MBA, ma ci sono anche quattro business school nella classifica FT MiF di quest’anno.

Nonostante l’impatto della pandemia, l’attuale domanda di posti, assunzioni di laureati e stipendi degli ex studenti è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti. Tre anni dopo aver completato la pre-esperienza MiF, lo stipendio medio degli ex studenti aumenterà da $ 83.404 a $ 85.858 nel 2021.

Peyrache ha affermato che quasi il 90% dei suoi studenti MiF provengono da fuori la Francia e la maggior parte di loro è reclutata da aziende non francesi, inclusi molti datori di lavoro a Londra.