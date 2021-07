La SEC afferma che Neovest di JPMorgan Chase pagherà $ 2,75 milioni di multe Reuters

© Reuters. Foto del file: il logo di JPMorgan Chase è stato visto a New York City, negli Stati Uniti, il 10 gennaio 2017. REUTERS/Stephanie Keith



New York (Reuters)-Una divisione di JPMorgan Chase & Co. (NYSE:) che fornisce un sistema di gestione degli ordini e dell’esecuzione per facilitare le transazioni elettroniche sarà multata per mancata registrazione come broker-dealer presso la US Securities and Exchange Commission $ 2,75 milioni ha detto martedì.

La US Securities and Exchange Commission ha dichiarato che il suo caso contro l’unità Neovest Inc di JPMorgan Chase è la prima volta che ha addebitato un broker-dealer non registrato da un fornitore OEM. Neovest era d’accordo con la multa e la condanna della SEC, ma non ammetteva né negava l’illecito.