La SEC indaga sulla startup dietro uno dei più grandi exchange di criptovalute

Washington – Secondo persone che hanno familiarità con la questione, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta indagando sulle startup dietro uno dei più grandi scambi di criptovalute mentre i regolatori hanno ulteriormente studiato la parte anti-regolamentazione del mercato degli asset digitali.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i regolatori stanno esaminando Uniswap Labs, il principale sviluppatore di Uniswap, il più grande scambio decentralizzato del mondo. Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che gli avvocati delle forze dell’ordine stanno cercando informazioni su come gli investitori utilizzano Uniswap e su come commercializzarlo.

Un portavoce di Uniswap Labs ha affermato che la società è “impegnata a rispettare le leggi e i regolamenti che regolano il nostro settore e a fornire informazioni ai regolatori per assisterli in eventuali indagini”. Non conferma né smentisce l’indagine.

Gli scambi decentralizzati sono il centro del mercato delle criptovalute in rapida crescita, chiamato finanza decentralizzata o DeFi. Il termine DeFi comprende vari progetti che mirano ad automatizzare le attività finanziarie tradizionali (come transazioni o prestiti) utilizzando la criptovaluta. Gli sviluppatori di software scrivono i codici per computer che alimentano il progetto.Questi codici vengono generalmente eseguiti su Internet come “protocolli”, un modo per le reti di computer distribuite per comunicare tra loro senza la necessità di un server centrale per eseguire programmi. Gli sviluppatori spesso affermano di non controllare più l’accordo, il che potrebbe ridurre la loro responsabilità ai sensi delle leggi sui titoli.

Il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato che i progetti DeFi non sono immuni dal controllo normativo. Ha affermato che potrebbero ancora essere controllati da sviluppatori o intermediari che beneficiano di incentivi come commissioni di transazione e token digitali che danno ai titolari il diritto di governare il piano.

Gli scambi decentralizzati o i DEX non hanno una persona o un team centrale per decidere quali token possono essere scambiati attraverso l’accordo. Pertanto, a differenza delle borse tradizionali che scelgono di quotare o delistare i titoli, DEX consente ai suoi utenti di decidere cosa negoziare. Decine di migliaia di token unici possono essere scambiati su Uniswap.

Allo stesso modo, il modello di trading di Uniswap consente di distribuire i profitti a un’ampia base di utenti. Alcuni utenti di Uniswap guadagnano contribuendo al pool di risorse che altri utenti possono scambiare. I contributori hanno diritto a ricevere una parte delle commissioni di transazione addebitate da Uniswap. Nell’ultima versione di Uniswap, le commissioni possono variare dallo 0,05% all’1% del valore di ciascuna transazione.

Secondo i dati del provider di dati CoinGecko, l’ultima versione di Uniswap ha registrato transazioni per circa 39 miliardi di dollari ad agosto, mentre la versione precedente ancora in uso ha elaborato transazioni per 14 miliardi di dollari.

Secondo la società di dati crittografati IntoTheBlock, ad agosto Uniswap ha sostenuto più di $ 1 miliardo di commissioni, diventando così il primo protocollo DeFi a raggiungere questo traguardo.

L’anno scorso Uniswap ha distribuito un proprio asset digitale, denominato UNI, che dava ai titolari il diritto di governare l’accordo, compresa la possibilità di votare sulle tasse. Ai prezzi attuali, il valore totale di tutti i token UNI completamente diluiti in circolazione è di circa 30 miliardi di dollari. Circa il 21% dei token è riservato al team di Uniswap Labs e ai futuri dipendenti, mentre il restante 18% è assegnato agli investitori dell’azienda. Con l’aumento del volume delle transazioni e il valore di UNI, questa distribuzione consente agli addetti ai lavori di raccogliere guadagni inaspettati, almeno sulla carta.

All’inizio di quest’estate, i titolari di token UNI hanno votato per un fondo per l’istruzione incentrato su attività di lobbying e advocacy per conto dei partecipanti al mercato DeFi. Secondo il sito web del progetto e un tweet di Hayden Adams, l’inventore dell’accordo Uniswap, è stato votato per destinare 20 milioni di dollari in token UNI al DeFi Education Fund, che può essere utilizzato per assumere lobbisti e condurre ricerche legali e votare .

Gensler ha anche affermato che i regolatori presteranno maggiore attenzione alla facilitazione delle transazioni e alla creazione di scambi di risorse digitali che devono essere registrate presso la SEC. Molti team dietro gli scambi decentralizzati e altri progetti DeFi hanno affermato di non essere controllati da un’entità centrale e di non aver bisogno di registrarsi presso i regolatori.

Inoltre, altre persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che il dipartimento delle forze dell’ordine della US Securities and Exchange Commission ha recentemente scritto a un certo numero di startup in cerca di informazioni sulle piattaforme che hanno stabilito che consentono ai trader di fare soldi prestando i loro asset di criptovaluta. Coloro che depositano token digitali in questi mercati possono trarne vantaggio.

Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che le forze dell’ordine della SEC cercano informazioni sull’azienda, come reddito trimestrale, fondatori e qualsiasi analisi sul fatto che l’asset digitale sia effettivamente una sicurezza che dovrebbe essere registrata presso la SEC.

Una delle persone a conoscenza della questione ha affermato che alcune delle lettere sono state inviate a luglio.

Gli sforzi della SEC sono stati compiuti dopo che i regolatori statali hanno cercato di punire BlockFi Inc., che ha permesso agli investitori di guadagnare interessi sui loro depositi di criptovaluta con la società. Il New Jersey ha preso l’iniziativa di intraprendere un’azione legale contro BlockFi a luglio, sostenendo che il conto interessi della società era un investimento non registrato, violando le leggi statali sulla protezione degli investitori. BlockFi ha affermato che sta negoziando con i regolatori statali e ritiene che questi prodotti siano legali.

A luglio, Uniswap Labs ha limitato il commercio di dozzine di token sulla sua interfaccia principale con l’accordo sulla base del “cambiamento del contesto normativo”. Questa mossa è stata fatta dopo che Gensler ha messo in guardia sulle piattaforme decentralizzate che forniscono trading di titoli non registrati e Dan Berkovitz, membro della Commodity Futures Trading Commission, ha avvertito che alcuni mercati DeFi potrebbero essere soggetti alla supervisione dell’agenzia. . Negli Stati Uniti, prodotti come futures e swap devono essere generalmente negoziati su un mercato regolamentato regolamentato dalla SEC o dalla CFTC.

Le risorse limitate di Uniswap Labs includono token digitali relativi a titoli come Apple e Amazon.com e l’indice FTSE 100 del Regno Unito.

Tuttavia, il protocollo Uniswap potrebbe comunque supportare la transazione di token delistati, poiché esistono altri modi per accedere al protocollo oltre all’applicazione ufficiale di Uniswap Labs.

All’inizio di agosto, Gensler ha raddoppiato la sua enfasi sugli avvertimenti dello scambio di asset digitali sul trading di tali prodotti.

“Che si tratti di un token azionario, di un token a valore stabile supportato da titoli o di qualsiasi altro prodotto virtuale che fornisce un’esposizione completa ai titoli sottostanti”, ha affermato Gensler all’Aspen Security Forum. “Questi prodotti sono soggetti alle leggi sui titoli e devono operare all’interno del nostro sistema di titoli”.

