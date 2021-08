La seconda offerta di obbligazioni internazionali del Ruanda ha raccolto 620 milioni di dollari USA

Lunedì il Ruanda ha raccolto 620 milioni di dollari dagli investitori.Questa è la seconda volta che vende obbligazioni internazionali, diventando l’ultimo di una serie di paesi africani a trarre vantaggio dalle recenti condizioni favorevoli nel mercato obbligazionario.

Secondo il banchiere che ha organizzato la transazione, la vendita di nuove obbligazioni decennali ha attirato più di 1,6 miliardi di dollari di ordini.

Nelle ultime settimane, a causa del crollo dei rendimenti obbligazionari nei paesi sviluppati, i costi di finanziamento negli Stati Uniti e in Europa sono scesi ai livelli più bassi da febbraio Gli investitori sono stati attratti dalle obbligazioni in dollari dei mercati emergenti con rendimenti relativamente elevati. Dopo la seconda visita del Benin al mercato obbligazionario internazionale il mese scorso e la vendita di obbligazioni in dollari statunitensi di giugno da parte di Camerun, Kenya e Senegal, l’emissione di obbligazioni ruandesi di lunedì.

“Considerando la situazione dei titoli del Tesoro USA, i rendimenti di questi paesi sono piuttosto bassi”, ha affermato Kevin Daly, gestore di fondi di Aberdeen Standard Investments, che ha partecipato alla vendita lunedì. “Ha senso che il Ruanda lo faccia adesso”.

La vendita è gestita da Deutsche Bank e Citigroup e il nuovo bond ha un prezzo del 5,5%. Più della metà dei proventi sarà utilizzata per rifinanziare la maggior parte delle altre obbligazioni in circolazione del Paese. Le obbligazioni hanno raccolto 400 milioni di dollari nel 2013 e scadranno nel 2023. Il resto sarà utilizzato per sostenere la ripresa economica del Ruanda. Progetti prioritari chiave”. su larga scala della nuova obbligazione significa che soddisfa lo status di “benchmark” e sarà inclusa nell’indice obbligazionario ampiamente osservato.

Paul Kagame, che ha guidato il paese dell’Africa orientale dal genocidio del 1994 in Ruanda, ha cercato di sviluppare il turismo nel paese dell’Africa orientale trasformando la capitale Kigali in un centro commerciale. Negli ultimi anni, l’economia è cresciuta rapidamente, anche se l’anno scorso si è contratta a causa dell’impatto della pandemia. Tuttavia, l’aumento dei livelli di debito ha sollevato preoccupazioni per alcuni aspetti.

Fitch ha assegnato alla nuova obbligazione un rating B+ la scorsa settimana, con quattro gradi che entrano nel campo della “spazzatura”, e ha rivisto l’outlook per il Ruanda da stabile a negativo. L’agenzia di rating ha affermato che se il debito non può essere stabilizzato all’attuale livello di circa il 70% del PIL, potrebbe portare a un declassamento in futuro, sebbene la maggior parte del debito del Paese sia sotto forma di prestiti a basso costo da istituzioni internazionali Fornite, come la Banca africana di sviluppo e il Fondo monetario internazionale. A causa dei finanziamenti di emergenza forniti ai paesi a basso reddito per aiutarli a sopravvivere alla pandemia, i livelli di debito sono balzati da circa il 50% del PIL nel 2019.

“Questi pagamenti sono un gioco da ragazzi per il mercato obbligazionario, ma sono un sacco di soldi per il Ruanda”, ha detto Gregory Smith, un gestore di fondi e autore di “Where the Credit Ends”, un libro sull’onere del debito africano. “Il rendimento del 5% del Ruanda è molto basso, quindi questo tipo di gestione del debito è una buona idea. Ma se iniziano a tornare regolarmente sul mercato, ciò potrebbe destare preoccupazione”.