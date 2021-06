La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti cerca informazioni dai clienti di SolarWinds nell’ambito di un’indagine sulla violazione informatica Reuters

Alla fine della scorsa settimana, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha inviato lettere di indagine a un piccolo numero di emittenti pubblici e società di investimento in cerca di informazioni volontarie sul fatto che fossero state vittime di hacker, ma non le ha rivelate.

Washington (Reuters)- La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha avviato un’indagine sulla violazione della rete SolarWinds dello scorso anno perché alcune società non hanno rivelato se erano sotto attacco senza precedenti. Impatto.

