La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti esamina la diffusione di funzionalità simili a giochi nelle applicazioni di compravendita di azioni

I regolatori del mercato azionario degli Stati Uniti hanno chiesto al pubblico di valutare la “gamification” del trading azionario in risposta alle preoccupazioni che alcune applicazioni online spingeranno gli investitori a correre rischi che non comprendono appieno.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha emesso un sollecitare opinioni Le piattaforme online come Robinhood vengono utilizzate per mantenere pratiche digitali per le transazioni dei clienti.

Gary Gensler Securities and Exchange Commission Il Presidente ha suggerito che alcune di queste pratiche possono essere considerate a loro volta raccomandazioni di borsa, imponendo così un controllo più rigoroso sulla piattaforma di negoziazione.

“Negli ultimi anni, abbiamo visto nuove applicazioni di intermediazione e gestione patrimoniale che ci forniscono consulenza sugli investimenti e servizi di consulenza robotica”, ha affermato in un video pubblicato sul suo sito web. Feed di Twitter.

“Sebbene queste nuove tecnologie possano offrirci maggiori opportunità e scelte di prodotto, sollevano anche la questione se noi investitori siamo adeguatamente protetti quando facciamo trading e otteniamo consulenza finanziaria”.

In un’altra dichiarazione, la sua agenzia ha chiesto al pubblico di commentare fino a che punto i suggerimenti digitali che incoraggiano le persone a fare trading sono considerati raccomandazioni o consigli di investimento.

“In molti casi, queste caratteristiche possono incoraggiare gli investitori a negoziare più frequentemente, investire in prodotti diversi o modificare le proprie strategie di investimento”, ha affermato Gensler, avvertendo di potenziali conflitti di interesse tra gli obiettivi della piattaforma e gli investitori.

La richiesta di commento potrebbe essere il primo passo verso un controllo più stretto delle piattaforme di trading digitale, che sono state censurate a causa di transazioni frenetiche da alcune società come il rivenditore di giochi GameStop.

Mentre i trader che utilizzano la chat room online Reddit si incoraggiavano a vicenda ad acquistare, il prezzo delle azioni della società è salito di oltre il 1.000% quest’anno, causando gravi perdite ad alcuni hedge fund che hanno venduto allo scoperto o stavano scommettendo.

Ma le drammatiche fluttuazioni dei prezzi delle azioni di GameStop e di poche altre società hanno sollevato dubbi sul fatto che alcune piattaforme online incoraggino le persone a fare trading senza spiegare adeguatamente i rischi.

Robin Hood ha ripetutamente essere attaccato Gamification dai regolatori e dalla sua esperienza utente, inclusi emoji e immagini cosparsi di coriandoli quando gli investitori eseguono transazioni.

Il broker online non ha risposto a una richiesta di commento.

Gensler ha affermato di essere interessato alla pratica, ad esempio al marketing diverso per utenti diversi in base ai loro dati personali e all’incoraggiamento delle persone a continuare a fare trading attraverso determinati prompt e notifiche.

In precedenza ha affermato di voler rivedere il cosiddetto pagamento del flusso degli ordini, ovvero la società può pagare la piattaforma di trading per il diritto di completare la transazione. Negli ultimi anni, questo approccio si è dimostrato redditizio per le piattaforme online.