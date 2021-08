La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti fa causa a tre ex ingegneri di Netflix per insider trading

La US Securities and Exchange Commission ha citato in giudizio tre ex ingegneri di Netflix per insider trading, sostenendo di aver realizzato più di 3 milioni di dollari di profitti attraverso il trading prima che il numero di abbonati fosse reso pubblico.

Con lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento streaming multimediale Rispetto alla TV tradizionale, la crescita degli abbonati è diventata l’indicatore più importante per Wall Street per decidere se acquistare o vendere titoli dei media.

Netflix Il titolo può fluttuare in modo significativo entro pochi giorni dopo i guadagni, a seconda che aggiunga più o meno abbonati del previsto.

secondo Denuncia SEC In una causa intentata mercoledì presso la corte federale di Seattle, l’ingegnere Sung Mo Jun ha fornito informazioni sugli abbonati ai suoi fratelli e amici mentre lavorava per Netflix nel 2016 e 2017. Quindi lo usano per fare trading prima dell’annuncio degli utili di Netflix.

La US Securities and Exchange Commission ha anche affermato che anche dopo aver lasciato la società nel 2017, Mo Jun è riuscito a ottenere informazioni sugli abbonati Netflix da un altro ingegnere di Netflix, Ayden Lee. La denuncia sostiene che lo stesso Mo Jun lo abbia utilizzato per scambiare azioni Netflix tra il 2017 e il 2019.

Anche un altro ex ingegnere di Netflix, Jae Hyeon Bae, è stato accusato di aver divulgato il numero dell’abbonato Netflix al fratello di Mo Jun prima della società. Rilascio degli utili di luglio 2019Il rapporto trimestrale della società ha dichiarato che il numero di abbonati negli Stati Uniti è diminuito per la prima volta dal 2011, facendo evaporare il valore di mercato di Netflix di oltre $ 15 miliardi, il calo più grave del prezzo delle sue azioni in tre anni.

Irene Schneider, direttrice dell’ufficio di San Francisco della US Securities and Exchange Commission, ha affermato che l’organizzazione “ha partecipato a un piano multimilionario a lungo termine per trarre profitto da informazioni aziendali preziose e rubate”.

La US Securities and Exchange Commission ha accusato i tre ex dipendenti di aver violato le norme antifrode. Schneider ha affermato che queste accuse “renderanno ogni partecipante responsabile”.

Il CEO di Netflix Reed Hastings (Reed Hastings) ha fatto della trasparenza una parte della cultura aziendale non tradizionale dell’azienda. La società condivide la sua performance finanziaria con “circa 700” dipendenti prima del rilascio degli utili.

“Potremmo essere l’unica azienda pubblica a condividere internamente i risultati finanziari poche settimane prima della fine del trimestre”, ha affermato Hastings nel suo libro. Nessuna regola: Netflix e rimodellare la cultura.

“La comunità finanziaria lo considera avventato. Ma queste informazioni non sono mai trapelate”, ha scritto in un libro pubblicato lo scorso anno.