La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato persone legate all’ex società mineraria di tè freddo

Nell’annuncio di venerdì, la SEC Dire Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay e Gannon Giguiere sono accusati dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York a causa del loro ruolo nella transazione che ha ribattezzato il business delle bevande in una società blockchain che ha causato l’aumento del prezzo delle azioni della società in modo significativo. Giguiere ha acquistato 35.000 azioni di Long Blockchain, presumibilmente perché Barret-Lindsay gli ha rivelato il cambiamento e Watson lo ha informato per primo.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa contro tre persone accusate di insider trading con Long Blockchain Company in relazione al cambio di nome di Long Island Iced Tea Company.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.