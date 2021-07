La Securities Regulatory Commission degli Stati Uniti afferma che le società IPO cinesi devono fornire ulteriori informazioni sui rischi

Reuters, 30 luglio – La Securities Regulatory Commission degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì che, a meno che le società cinesi non spieghino completamente la loro struttura legale e non rivelino i rischi dell’interferenza di Pechino nelle loro attività, le autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi non consentiranno alle società cinesi di raccogliere fondi negli Stati Uniti e confermato una copia Rapporto esclusivo. Lo riferisce Reuters.

In una dichiarazione, il presidente della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Gary Gensler (Gary Gensler) ha affermato di aver anche richiesto ai dipendenti di “condurre un’ulteriore revisione mirata delle domande di aziende con importanti attività in Cina”.

Questo sviluppo mette in luce le preoccupazioni dei responsabili politici statunitensi sul fatto che le società cinesi stiano sistematicamente sfidando le normative statunitensi che richiedono alle società quotate di rivelare agli investitori una serie di potenziali rischi della loro performance finanziaria.

Secondo i dati Refinitiv, finora quest’anno, la quotazione della Cina negli Stati Uniti ha raggiunto la cifra record di 12,8 miliardi di dollari, poiché le società si sono riversate nel mercato azionario statunitense, stabilendo un record medio giornaliero.

Dopo che le autorità di regolamentazione cinesi hanno vietato il gigante del ride sharing Didi Global, il volume delle transazioni ha subito un brusco rallentamento questo mese (Didi.N) Nuovi utenti sono stati registrati pochi giorni dopo la sua clamorosa IPO. Successivamente hanno represso le società tecnologiche e di istruzione privata.

All’inizio di questa settimana, il membro della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti Alison Lee ha dichiarato in un’intervista a Reuters che le società cinesi quotate alla borsa degli Stati Uniti devono comunicare agli investitori i rischi dell’intervento del governo cinese nelle loro attività come un rapporto regolare. . leggi di più

Venerdì, Reuters ha riferito che l’agenzia non ha elaborato la registrazione dell’emissione di titoli di società cinesi, in attesa di indicazioni dalla Securities and Exchange Commission statunitense su come divulgare i rischi che devono affrontare in Cina.

Dopo tale rapporto, venerdì Gensler ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che alla luce della repressione di Pechino, ha chiesto ai dipendenti di chiedere ulteriori informazioni alle società cinesi prima che la registrazione abbia effetto.

Ciò dovrebbe includere “l’incertezza delle azioni future del governo cinese che potrebbero avere un impatto significativo sulla performance finanziaria della società operativa” e l’applicabilità di alcuni accordi contrattuali.

Gli emittenti cinesi devono anche rivelare se le autorità cinesi hanno negato loro la quotazione nelle borse statunitensi e il rischio che tali approvazioni possano essere negate o revocate.

Inoltre, le società cinesi dovrebbero rivelare quando la legge cinese impone loro di quotarsi negli Stati Uniti attraverso società di comodo offshore, il che comporterà ulteriori rischi legali.

Il sigillo della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è stato visto nella sua sede a Washington, DC, Stati Uniti, il 12 maggio 2021. REUTERS/Andrew Kelly/

“Credo che questi cambiamenti miglioreranno la qualità complessiva della divulgazione nelle dichiarazioni di registrazione da parte di emittenti offshore associati a società operative cinesi”, ha affermato Gensler.

Per FACTBOX, fare riferimento a: leggi di più

Tranne le ultime

Le azioni della US Securities and Exchange Commission rappresentano l’ultima tornata di feroci attacchi alle società cinesi da parte dei regolatori statunitensi Per molti anni, Wall Street è stata riluttante a rispettare gli standard di audit statunitensi e a migliorare la governance delle società controllate dai fondatori.

L’agenzia è stata sottoposta a tremende pressioni da parte dei legislatori statunitensi affinché prendano una posizione più dura. Un gruppo di senatori tra cui i repubblicani John F. Kennedy e Bill Hagerty ha scritto a Gensler questa settimana, sollecitando “un’indagine approfondita sulla mancanza di trasparenza delle società cinesi quotate negli Stati Uniti”.

Il mese scorso, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha rimosso il presidente del Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), che non è riuscito a promuovere audit indipendenti delle società cinesi quotate negli Stati Uniti. La SEC è anche sotto pressione per finalizzare le regole di delisting per le società cinesi che non soddisfano i requisiti di audit statunitensi.

Secondo i dati Refinitiv, nelle borse statunitensi sono quotate in totale 418 società cinesi. L’indice Standard & Poor’s/New York Mellon China Select ADR, che replica le ricevute di deposito americane delle principali società cinesi quotate negli Stati Uniti, è sceso finora del 22% quest’anno, mentre l’S&P 500 ha guadagnato il 18%.

Dopo Didi, nessuna grande IPO di una società cinese negli Stati Uniti è in corso perché la business community cinese sta cercando di capire le intenzioni dei regolatori.

I funzionari cinesi hanno dichiarato la scorsa settimana che avrebbero vietato l’insegnamento delle materie scolastiche di base a scopo di lucro al fine di alleviare la pressione finanziaria sulle famiglie che causano bassi tassi di natalità, il che ha avuto un impatto sul settore dell’istruzione privata cinese. Prima di questo, poiché Pechino era preoccupata per la sicurezza dei dati personali dei cittadini, ha effettuato un giro di vite ad ampio raggio sull’enorme industria cinese di Internet. leggi di più

Persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters che la China Securities Regulatory Commission ha incontrato mercoledì i dirigenti delle banche di investimento globali per calmare il nervosismo nei mercati finanziari e assicurare loro che la politica sarà introdotta in modo più costante per evitare la volatilità. leggi di più

Il quotidiano ufficiale China Daily ha anche affermato che Pechino supporta ancora le società nazionali che cercano quotazioni all’estero.

Alcune società cinesi hanno preso l’iniziativa di annullare le IPO negli Stati Uniti questo mese. Poco dopo i problemi di Didi, LinkDoc Technologies ha ritirato la sua raccolta di fondi da $ 211 milioni e Hello Inc ha annunciato questa settimana che il suo piano di quotazione negli Stati Uniti è stato accantonato. leggi di più ,

Reportage di Echo Wang a New York, Scott Murdoch e Kane Wu a Hong Kong; Report aggiuntivo di Katanga Johnson a Washington, DC; Montaggio di Greg Roumeliotis, Richard Pullin e Dan Grebler

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.

leggi di più