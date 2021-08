La siccità in California fa surriscaldare il mercato dell’approvvigionamento idrico

La siccità in California ha causato l’impennata dei prezzi dell’acqua nello stato e il valore dei contratti futures per le materie prime di base è quasi raddoppiato quest’anno, creando opportunità per investimenti legati all’acqua.

Al 24 agosto, il Nasdaq Veles California Water Index, che rappresenta il prezzo medio ponderato Commercio di diritti idrici in cinque principali mercati della California E pubblicato settimanalmente, è aumentato di circa l’87% finora quest’anno, raggiungendo i 923,54 dollari statunitensi per acro.

L’unità di misura rappresenta la quantità di acqua necessaria per immergere un acro di terra in un piede d’acqua, o circa 325.851 galloni d’acqua.Al Gruppo CME

Futures sull’acqua basati sull’indice Quest’anno è aumentato del 90%, raggiungendo i 942 dollari per acro.

Deane Dray ha affermato che si tratta di una “tempesta perfetta” per le risorse idriche della California. Titubante su soluzioni permanenti come il riutilizzo dell’acqua e la desalinizzazione”, ha affermato l’amministratore delegato e analista multi-settore di Royal Bank of Canada Capital Markets.

Lo riferisce il Ministero delle Risorse Idriche Stoccaggio nei principali bacini idrici della California Al 31 luglio, questa proporzione era solo il 53% della media storica.

Kirsten James, direttrice del progetto idrico dell’organizzazione no-profit per lo sviluppo sostenibile Ceres, ha affermato che la siccità come la California “non è più considerata rara, inaspettata o addirittura anormale”. “La crisi climatica sta diventando un moltiplicatore di minacce, esacerbando la già scoraggiante pressione” delle risorse di acqua dolce dello stato.

James ha affermato che secondo un’analisi di Ceres, almeno il 50% dei titoli nei quattro principali indici azionari statunitensi appartiene a settori con rischi idrici medio-alti. Anche così, le aziende spesso “non si rendono conto che se non possono partecipare attivamente alla gestione intelligente dell’acqua, saranno significativamente colpite”. con siccità.

Secondo le statistiche, nel mondo ci sono circa 65 fondi per l’acqua Stella del mattinoInvesco Global Water Exchange Traded Fund

Quest’anno è cresciuto del 22%.

leggere: Quando la siccità ha prosciugato il serbatoio, il Fondo per l’acqua ha attirato 35 miliardi di dollari USA.Un nuovo rapporto chiede se valgono

Il contratto future sull’acqua è stato lanciato meno di un anno fa ed è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, poiché le persone “iniziano a guardare avanti al prossimo anno e si posizionano per sopravvivere a un mercato altamente competitivo” e l’aumento dei prezzi dell’acqua, l’interesse del mercato e la partecipazione si sono ampliati, ha affermato Claylandry, amministratore delegato della società di consulenza WestWater Research, La società prevede il calcolo il Nasdaq Water Index.

Dalla sua uscita il 7 dicembre 1.019 Contratto futures sull’acqua L’acqua, che rappresenta 10.190 acri-feet, è stata scambiata sul CME Group, il secondo volume di transazioni mensili più alto ad aprile.

Lo ha annunciato il governatore della California Gavin Newsom Emergenza siccità Ad aprile e luglio, ha fatto appello ai californiani Ridurre il consumo di acqua 15%. Dray di RBC Capital ha dichiarato: “Il percorso di minor resistenza ai prezzi dell’acqua è più alto, perché la carenza d’acqua è diventata un problema in alcune parti del mondo e crediamo che l’acqua come merce stia ricevendo sempre più attenzione”.

Ritiene che i futures sull’acqua siano “noti come “immersione nell’acqua” e possano fornire alcune informazioni guidate dal mercato sui prezzi dell’acqua in California”, ma il volume delle transazioni deve aumentare in modo significativo per “superare questo nuovo stato”.

Il quadro degli investimenti idrici di RBC si concentra sul nome “high-end” del suo cosiddetto “continuum di valutazione dell’acqua”. Questi includono aziende con “tecnologia dell’acqua più incorporata” come Xylem Inc.

Evoqua Water Technology Company

Danaher Corporation

Prodotti acquatici Muller

disse Drey.

Ha detto che per aumentare l’approvvigionamento idrico, la California e il resto del mondo devono concentrarsi sulla conservazione, il riutilizzo dell’acqua e una maggiore desalinizzazione.