La siccità “una volta ogni 100 anni” colpirà le esportazioni di cereali argentine il prossimo anno Reuters

© Reuters. Foto del file: il 31 gennaio 2017, il grano è stato caricato su una nave per l'esportazione nel porto del fiume Paraná vicino a Rosario, in Argentina. La foto è stata scattata il 31 gennaio 2017. REUTERS/Marco Brindicci/



2/2

di Hugh Bronstein

Buenos Aires (Reuters)-La siccità di un secolo ha abbassato i livelli delle acque dei principali fiumi argentini per il trasporto di cibo, ridotto le esportazioni agricole e aumentato i costi logistici. I meteorologi dicono che questa tendenza potrebbe continuare fino al prossimo anno. .

Il colosso sudamericano del grano è il terzo fornitore mondiale di mais e il primo esportatore di farina di soia per l’alimentazione del bestiame, utilizzata per l’ingrasso di maiali e pollame dall’Europa al sud-est asiatico. Le esportazioni agricole sono la principale fonte di valuta forte dell’Argentina per sostenere le riserve della banca centrale che sono state esaurite a causa della recessione economica di tre anni.

Il Brasile meridionale, la sorgente del fiume Paraná, è stato gravemente secco per tre anni consecutivi. Ciò ha abbassato il livello dell’acqua dell’hub portuale di Rosario nella provincia di Santa Fe in Argentina, dove viene caricato circa l’80% delle esportazioni agricole del paese.

“Questo è un evento che capita una volta ogni secolo. Questo è il tipo di frequenza che stiamo osservando”, ha affermato Isaac Hanks, analista meteorologico di Refinitiv, finanza e attività di rischio. Thomson Reuters (Borsa Valori di New York:).

Lunedì, un rapporto del Gruppo per il clima delle Nazioni Unite ha rilevato che il cambiamento climatico ha reso più comuni gli eventi meteorologici estremi. Un meteorologo ha detto a Reuters che la situazione potrebbe peggiorare dopo la stagione delle piogge che inizia a fine settembre.

Guillermo Verde, direttore della Camera dei porti e delle attività marittime argentina, ha affermato che a causa dell’acqua bassa, le navi in ​​partenza da Rosario trasportavano tra il 18% e il 25% in meno di merci rispetto al normale.

I costi logistici stanno aumentando poiché più semi di soia e mais devono essere trasportati su autocarri verso i porti atlantici di Bahia Blanca e Necochea nella provincia meridionale di Buenos Aires, dove l’ultima tappa prima che la nave venga caricata.

Secondo i dati della Guardia costiera argentina, giovedì il Paraná di Rosario era di 0,06 metri, rispetto alla mediana di 2,92 metri degli ultimi 24 anni. Questa misurazione è un riferimento utilizzato dal capitano, non l’effettiva misurazione della profondità dell’acqua.

Dammi dell’acqua

Hankes ha affermato che la tendenza all’essiccazione in Brasile è iniziata nel 2019. L’anno successivo sarà ancora più secco e il 2021 sarà il più secco dei tre anni. L’impatto sul fiume è cumulativo.

Negli ultimi 12 mesi, le precipitazioni nel bacino del fiume Paraná sono state solo dal 50% al 75% delle precipitazioni normali.

“Da ora a febbraio, abbiamo bisogno di circa il 130% delle precipitazioni normali per ricostituire il livello del fiume. Qualsiasi pioggia al di sotto del 100% è una cattiva notizia per il bacino. Da ora a febbraio, prevediamo che potrebbe esserci l’80% delle precipitazioni. % Di pioggia normale”, ha detto Hanks.

“Una volta che entriamo da ottobre a novembre, vogliamo vedere una tendenza più umida, di solito si vede comunque questa tendenza nella stagione delle piogge. Ma dopo, il nostro miglior segnale ora è che possiamo vedere un modello simile l’anno scorso”, ha aggiunto Hanks .

La primavera nell’emisfero australe, solitamente piovosa, inizia a settembre e termina a dicembre. Ma si prevede che l’imminente aumento del volume d’acqua aiuterà solo temporaneamente il fiume Paraná a ringiovanire.

“La situazione potrebbe peggiorare dopo la stagione delle piogge”, ha affermato Heinzenknecht, meteorologo presso la società di consulenza Applied Climatology.

“Questo corso d’acqua poco profondo ha un significato storico ed è difficile prevedere quando verrà invertito”, ha aggiunto Heinzenknecht.

Un dirigente argentino di semi oleosi con un esportatore internazionale con un’importante attività di frantumazione a Rosario concorda sul fatto che la crisi del Paraná potrebbe continuare l’anno prossimo. Secondo la politica aziendale, il dirigente ha chiesto di non essere nominato.

“La situazione continuerà fino a ottobre e migliorerà alla fine del quarto trimestre e del primo trimestre. Ma a partire da aprile, quando inizierà la raccolta di soia e mais in Argentina e il numero di navi da carico dovrebbe essere il più grande , il fiume Rosario riprenderà in modo simile Lo scenario nel 2021”, ha affermato l’esecutivo.