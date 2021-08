La società cinese Evergrande, piena di debiti, venderà azioni nel settore Internet per 418 milioni di dollari Reuters

Per alleviare la pressione, Evergrande venderà il 7% delle sue azioni a una sussidiaria di Tencent Holdings (OTC:) Ltd. al prezzo di HK $ 3,20 per azione per HK $ 2,07 miliardi e venderà il 4% delle azioni a un prezzo di HK$ 1,18 miliardi Venduto a un acquirente non identificato. Il documento non dava l’ora della vendita.

Evergrande ha dichiarato a giugno che la sua società di progetto non ha pagato in tempo parte della carta commerciale, ma dopo aver affermato che stava organizzando il pagamento, le preoccupazioni sul debito degli sviluppatori e sui potenziali rischi finanziari sistemici si sono intensificate.

HONG KONG (Reuters) – Un documento di scambio di domenica ha mostrato che lo sviluppatore immobiliare più indebitato della Cina Evergrande Group ha accettato di vendere azioni nella sua divisione Internet Hengteng Network Group Co., Ltd. per un valore totale di 3,25 miliardi di dollari di Hong Kong (4,182). cento milioni di dollari USA).

