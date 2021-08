La società cittadina ha affermato che la criptovaluta sostituirà le valute tradizionali entro 10 anni

Più di tre quarti delle società di servizi finanziari britanniche prevedono che con la crescente domanda di criptovalute e funzioni blockchain nei centri finanziari, le risorse digitali sostituiranno la moneta a corso legale nei prossimi 5-10 anni.

Secondo un recente sondaggio di Deloitte, anche i senior leader di New York City hanno più paura di rimanere indietro rispetto alle loro controparti globali se non adottano la tecnologia blockchain e le risorse digitali.

Dall’ottobre dello scorso anno, poiché la popolarità della criptovaluta come asset class è stata favorita dagli investitori istituzionali, l’interesse delle società di servizi finanziari nel settore è aumentato.Le principali banche tra cui Goldman Sachs, Citigroup e Morgan Stanley hanno Annunciare Lo sviluppo di questo campo, sebbene il regolatore non abbia ancora preso una posizione ferma sulle tecnologie emergenti.

Dati forniti notizie economiche Deloitte ha affermato che quasi l’80% dei leader dei servizi finanziari del Regno Unito ritiene che le risorse digitali siano molto importanti o in una certa misura importanti per i rispettivi settori nei prossimi due anni.

Charley Cooper, amministratore delegato della società blockchain R3, ha dichiarato che a causa delle preoccupazioni che il ritiro della Gran Bretagna dall’Unione Europea avrebbe indebolito la sterlina, le aziende “si sono interessate alle alternative digitali alle valute legali”. FN.

Il conseguente boom di stabilizzazione, soprattutto durante la pandemia di coronavirus, ha posto le risorse digitali in cima alla lista delle priorità dell’azienda.

“Gli ultimi due anni hanno esercitato una pressione senza precedenti sull’industria dei servizi finanziari di Londra. Non sorprende che la città sia piena di fiducia nelle nuove tecnologie. La Brexit ha messo in discussione lo status di Londra come importante centro finanziario. L’epidemia ha messo in luce i processi legacy che hanno supportato i mercati finanziari per molto tempo”, ha aggiunto Cooper.

Le aziende britanniche sono anche più ottimiste sui potenziali usi delle risorse digitali rispetto alle aziende di altre regioni: il 48% dei leader delle città ha affermato che le soluzioni di custodia delle criptovalute sono promettenti per il settore, rispetto al 45% a livello globale.

Il 41% degli intervistati del Regno Unito ritiene che l’utilizzo di risorse digitali per diversificare investimenti e portafogli sia un modo potenziale, mentre il 40% degli intervistati ha affermato che possono essere utilizzati per sviluppare nuovi canali di pagamento.

I dati della società di gestione patrimoniale digitale Nickel a giugno hanno mostrato che i fondi di investimento globali detenevano Accumulo collettivo di Bitcoin Il valore di oltre 43 miliardi di dollari USA a giugno è la prova dell’impatto delle criptovalute sulla diversificazione del portafoglio.

Tyler Welmans, Head of Blockchain and Digital Assets di Deloitte UK, ha affermato che i risultati del sondaggio mostrano che “le persone generalmente riconoscono che siamo entrati nella fase di adozione tradizionale delle criptovalute”.

“Ciò ha portato a un cambiamento nei fornitori di servizi bancari aziendali e al dettaglio, che hanno quasi invariabilmente accelerato lo sviluppo di servizi come la custodia e l’accesso alle transazioni di cambio per soddisfare le esigenze dei clienti esistenti e nuovi”, ha detto Wellmans FN.

“Oltre alla crittografia, continuano anche i progressi in altre classi di asset digitali e sono importanti anche i titoli tokenizzati nell’agenda di molte aziende”.

ma Guida stabile Dal punto di vista dei regolatori della crittografia e della governance blockchain, i progressi ampi sono limitati.

Quasi il 70% dei leader finanziari ha dichiarato a Deloitte che le normative sulla sicurezza dei dati devono essere aggiornate per affrontare frontalmente le nuove tecnologie e numeri simili hanno indicato i problemi di sicurezza informatica come uno dei maggiori ostacoli alla piena accettazione delle risorse digitali.

Deloitte ha affermato nel suo rapporto di agosto che i servizi finanziari stanno facendo progressi lenti nell’affrontare i problemi di innovazione perché i regolatori non hanno ancora chiesto loro di rispondere alla questione.

L’autore del rapporto, guidato da Linda Pawczuk, Head of Global Blockchain and Digital Assets di Deloitte, ha dichiarato: “Mentre le risorse digitali stanno sconvolgendo e dividono rapidamente il mercato, i servizi finanziari globali stanno lavorando duramente per reinventarsi e creare attività per sostituire la scomparsa fonti di reddito.”

“Pertanto, non sorprende che i dirigenti bancari abbiano generalmente espresso preoccupazione per le risorse digitali e parlato del motivo per cui sono ancora necessarie le protezioni normative”.

La Financial Conduct Authority britannica sta ancora pianificando la sua futura supervisione del settore ed è rimasta indietro nella registrazione di nuove attività legate alla crittografia.

Ha riconosciuto nel suo avviso normativo di giugno che alcune società (come l’exchange di criptovalute Binance) non possono essere regolamentate in modo efficace a causa della mancanza di informazioni disponibili sulla sua struttura e governance globali.

Cooper ha dichiarato: “È chiaro che l’impulso fornito dalla pandemia e dalla Brexit sta spingendo molte istituzioni finanziarie a New York City a esplorare i vantaggi competitivi che la tecnologia di contabilità distribuita e le risorse digitali possono portare”.

