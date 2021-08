La società di dispositivi indossabili Whoop ha un valore di $ 3,6 miliardi dopo l’investimento di SoftBank

Share it

Dopo l’investimento in Softbank giapponese, la valutazione di Whoop ha raggiunto i 3,6 miliardi di dollari USA Il fitness tracker prodotto da questa azienda è popolare tra gli atleti professionisti, il che dimostra che gli investitori sono disposti a sfidare i giganti della tecnologia nel settore del monitoraggio della salute.

La società ha affermato che il secondo Vision Fund di SoftBank ha guidato un investimento di $ 200 milioni in Whoop, rendendola la più preziosa startup indipendente di monitoraggio del fitness. Il nuovo finanziamento ha triplicato la valutazione di Whoop rispetto al finanziamento raccolto prima di ottobre.

Will Ahmed, CEO di Whoop, ha affermato che il nuovo capitale aiuterà l’azienda a competere con Amazon, Apple e Google, tutte e tre le società che vendono dispositivi di monitoraggio della salute indossabili.

“Stiamo competendo con aziende che valgono trilioni di dollari”, ha detto Ahmed. “Quando si rileva la più grande azienda del mondo, un capitale sufficiente come startup è spesso una buona strategia”.

Nonostante una serie di eventi di alto profilo di recente, il finanziamento di Whoop è l’ultimo segno del riscaldamento degli investitori nella tecnologia indossabile fallire, Perché SoftBank e altri finanziatori forti hanno utilizzato molti soldi per inondare le start-up tecnologiche Registra importo Capitale.

Oura, che produce anelli che misurano la qualità del sonno degli utenti, ha raccolto 100 milioni di dollari a maggio da investitori tra cui Temasek di Singapore. Valutazione La valutazione della società è di 800 milioni di dollari USA. Il secondo fondo per la visione ha anche guidato l’anno scorso un investimento di 100 milioni di dollari in Biofouris, un’azienda sanitaria che utilizza sensori da polso per monitorare i dati fisiologici e prevedere problemi medici.

Negli ultimi anni, i giganti della tecnologia hanno promosso profondamente il campo della salute digitale.Il CEO di Apple Tim Cook Dire Spera di mettere la più grande eredità dell’azienda nel campo della salute e del benessere attraverso Apple Watch e altri prodotti.

A volte, quando raggiungi un pubblico più ampio, sperimenti più abbandono. Per Whoop, la situazione è esattamente l’opposto.

A gennaio, Google ha completato $ 2,1 miliardi commercio Acquisita la società di monitoraggio del fitness Fitbit sollevare preoccupazioni Per quanto riguarda il trattamento dei dati sulla concorrenza e sulla salute. Ahmed ha affermato che Whoop non venderà i dati dei clienti a terzi.

Whoop vende un’app di guida alla salute basata su abbonamento che utilizza i dati del braccialetto per consigliare cambiamenti nelle abitudini di sonno e di esercizio degli utenti.

Ahmed ha affermato che Whoop ha sviluppato un “algoritmo proprietario” per misurare lo stress e il recupero, che tengono conto di dati come la variabilità della frequenza cardiaca.

Amazon è recentemente entrata nel campo di Whoop, vendendo un fitness tracker senza schermo chiamato Halo tramite un’app in abbonamento.

Ahmed ha affermato che dal passaggio a un modello di business basato su abbonamento nel 2018, la percentuale di utenti mantenuti da Whoop ha continuato a crescere nel tempo. Ha rifiutato di commentare la dimensione della base di clienti dell’azienda.

“A volte, quando raggiungi un pubblico più ampio, provi più abbandono”, ha detto Ahmed. “Per Whoop, la situazione è in realtà l’opposto.”

Ahmed era il capitano della squadra di squash dell’Università di Harvard. Dopo essere stato frustrato dalla sua mancanza di comprensione della sua salute, ha fondato Whoop con due compagni di classe nel 2012.

Il giocatore di basket LeBron James e il nuotatore Michael Phelps diventano coppia Primi utenti Il prodotto. Whoop ha anche firmato un accordo per fornire braccialetti al golf professionistico e all’American Football League.La sua lista di investitori comprende 35 società di capitali di rischio dal golfista Rory McIlroy e dal giocatore di basket Kevin Durant.

Ahmed ha affermato che la maggior parte dei 100 milioni di dollari raccolti da Whoop nell’ultimo round di finanziamenti non sono stati spesi e che il finanziamento è stato guidato da partner istituzionali di venture capital, che hanno anche investito nell’ultimo round di finanziamenti.

Ha detto che i primi tentativi di dispositivi indossabili erano “educatamente parlando, insignificanti”. “Penso che le persone sottovalutino il potere di questa tecnologia”.