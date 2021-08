La società di investimento di Gore fa grandi scommesse sui titoli Alibaba e Intel

dimensione del font

La società di investimento co-fondata e presieduta dall’ex vicepresidente Al Gore ha recentemente apportato alcune importanti modifiche al suo portafoglio di trading negli Stati Uniti.

Le società di gestione degli investimenti nella generazione di energia hanno aumentato significativamente il loro

Partecipazioni del gruppo Alibaba

(Codice azione: BABA), ha avviato un acquisto di azioni

Intel

(INTC), e ridurre le partecipazioni

Azienda di dispositivi analogici

(ADI) e

Reti di Palo Alto

(PANW) Nel secondo trimestre.La società ha rivelato transazioni azionarie, tra cui Il modulo inviato Con la Securities and Exchange Commission.

Generazione, gestione 36 miliardi di dollari di asset Al 30 giugno, la società ha rifiutato di commentare.

Il più grande fondo pubblico della generazione, Lombard Odier Funds-Generation Global, Ho lavorato sodo Il suo punto di riferimento,

Indice MSCI World,

Finora quest’anno e più a lungo. Il tasso di rendimento annualizzato del fondo dal suo lancio nel novembre 2007 è del 10,42%, mentre l’indice è del 6,93%.

Generation ha acquistato 921.211 azioni di American Depositary Receipts di Alibaba.Alla fine del secondo trimestre, l’ADR del gigante cinese di Internet era di 3,9 milioni di dollari.

L’ADR di Alibaba è sceso del 2,6% nella prima metà dell’anno e finora è sceso del 30,3% nel terzo trimestre. Per confronto,

Indice Standard & Poor’s 500

È cresciuto del 14,4% nella prima metà dell’anno e del 3,4% finora nel terzo trimestre.

Alibaba e colleghi essere ostacolato Le misure della Cina per rafforzare la vigilanza.Inoltre, Alibaba è Senti le conseguenze Dopo che un’impiegata ha riferito di essere stata aggredita da un capo maschio in una stanza d’albergo, è stata accusata di molestie sessuali. L’amministratore delegato Zhang Yong ha risposto licenziando un gruppo di manager, affermando che questa situazione “è una vergogna per tutte le persone di Ali”.La Cina ha annunciato a Nuova legge sulla privacy, ha criticato Alibaba e i suoi colleghi.Alibaba ADR recentemente è sceso a Pandemia bassa.

La società ha aperto una posizione in Intel e ha acquistato 7 milioni di azioni del gigante dei chip.Non ne possiede nessuno Fine del primo quartoIl prezzo delle azioni di Intel è aumentato del 12,7% nella prima metà dell’anno ed è sceso del 7,4% finora nel terzo trimestre.

A luglio, Intel ha riferito che Forti guadagni del secondo trimestre, Ma il margine di profitto lordo è in calo. Il CEO di Intel Pat Gelsinger ci ha detto alla fine di luglio che uno dei fallimenti passati dell’azienda era “Intel è troppo arrogante”.Progetto Geisinger mossa radicale, E ha sottolineato che i migliori ingegneri che hanno lasciato Intel negli ultimi anni stanno tornando. “Sentono che la magia è tornata.” Oltre al chip, Intel Divulgazione questo mese Posizione sull’exchange di criptovalute

Banca di monete

Globale (monete).

Il prezzo delle azioni di ADI è aumentato del 16,5% nella prima metà dell’anno, mentre il prezzo delle azioni della società di chip è sceso del 3,2% finora nel terzo trimestre.

Rapporto del terzo trimestre fiscale di ADI la scorsa settimana Fai un record, segue a Ottimo secondo quartoL’analista di Needham N. Quinn Bolton ha leggermente aumentato il prezzo obiettivo del titolo a $ 200 dopo la pubblicazione del rapporto del terzo trimestre e ha mantenuto un rating di acquisto. Bolton ha scritto in un rapporto di ricerca che, sebbene l’arretrato sia aumentato nel terzo trimestre, il tasso di crescita di ADI nel quarto trimestre avrebbe “previsto un rallentamento”. Generation ha venduto 634.685 azioni ADI alla fine del secondo trimestre per 4,9 milioni di azioni.

Alla fine di giugno, la società ha venduto 413.345 azioni Palo Alto per 1,8 milioni di azioni della società di software di sicurezza. Il prezzo delle azioni di Palo Alto è aumentato del 4,4% nella prima metà dell’anno ed è sceso dell’1,0% finora nel terzo trimestre.

Gli analisti sono ottimisti su Palo Alto All’inizio di quest’anno, e gli utili per il terzo trimestre fiscale terminato il 30 aprile, Molto fortePalo Alto riporterà i risultati del quarto trimestre Dopo la chiusura del mercato di lunedi.

Inside Scoop è un numero speciale regolare di Barron’s, che copre le transazioni azionarie dei dirigenti aziendali e dei membri del consiglio (i cosiddetti insider), nonché dei principali azionisti, politici e altre personalità di spicco. A causa del loro status di personale interno, questi investitori devono divulgare le transazioni azionarie alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti o ad altre agenzie di regolamentazione.

Scrivi a Ed Lin a edward.lin@barrons.com e segui @BarronsEdLin.