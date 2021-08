La società di private equity CD&R aumenta le offerte per Morrison

Clayton, Dubilier & Rice hanno aumentato l’offerta di Wm ​​Morrison a 285 pence per azione.Questo è l’ultimo round di una lunga guerra di offerte contro il quarto gruppo di supermercati del Regno Unito, evidenziando l’attrattiva delle società britanniche per le società di private equity.

La quotazione è aumentata notevolmente rispetto a prima 230p Avvicinandosi a Morrison essere rifiutato Ed è stato consigliato dal direttore del rivenditore.

Il consiglio di amministrazione del supermercato aveva precedentemente raccomandato un’offerta di 270 pence per azione, più un dividendo speciale di 2 pence per azione, guidata dal Fortress Investment Group di SoftBank.

Giovedì sera, Fortress ha dichiarato che stava “considerando le sue opzioni” e ha esortato gli azionisti di Morrisons a non intraprendere alcuna azione.

I consulenti di CD&R includono Sir Terry Leahy, ex CEO di Tesco, detto giovedì È “felice di avere l’opportunità di supportare il management di Morrisons nell’implementazione della loro strategia per far crescere e far crescere il business”.

“CD&R apprezza il modello di business unico di Morrisons e si impegna a supportarlo, incluso il successo [environmental, social and governance] E la più ampia strategia di coinvolgimento degli stakeholder dell’azienda, che è fondamentale per il suo continuo successo”, ha affermato Leahy.

Andrew Higginson, presidente di Morrison e collega di Leahy, ha dichiarato che l’offerta della società di private equity statunitense “ha portato un buon valore agli azionisti proteggendo le risorse di Morrison per tutte le parti interessate. Caratteristiche di base”.

Prima che fosse annunciata l’offerta iniziale di CD&R, il prezzo era un premio del 60% rispetto al prezzo di chiusura finale delle azioni Morrisons. La sua valutazione del patrimonio netto del gruppo è di 7 miliardi di sterline, mentre la proposta di Fortress è di 6,7 miliardi di sterline. Secondo la dichiarazione di CD&R, Morrison ha anche un debito netto di 2,7 miliardi di sterline.

Il fondo gestito da CD&R investirà inizialmente più di 3,4 miliardi di sterline in azioni e il finanziamento del debito sarà fornito da Goldman Sachs, Bank of America, Mizuho e BNP Paribas.

Se la transazione avrà successo, Leahy si riunirà anche con l’amministratore delegato Dave Potts e il direttore operativo Trevor Strain, che lavoreranno entrambi sotto la sua Tesco.

Il consiglio di amministrazione di Morrison ne ha consigliato uno Offerta di 252 pence per azione È venuto da Fortress il mese scorso, ma Fortress lo ha sollevato preventivamente poche settimane dopo con una mossa progettata per minare CD&R e ha risposto dicendo che i loro azionisti Non accetterò La sua offerta precedente.

Morrison ha ora ritirato il suo sostegno alla proposta Fortress e ha rinviato l’assemblea per approvare l’assemblea degli azionisti originariamente prevista per il 27 agosto.

Gli investitori dovrebbero ora votare sulla proposta CD&R all’inizio di ottobre: ​​anche questo è un piano di accordo che richiede l’approvazione del 75% degli azionisti votanti.

Se Fortress è ancora interessato alla transazione, un’opzione è che il comitato di acquisizione, che sovrintende a fusioni e acquisizioni nel Regno Unito, prenda il passo relativamente raro di organizzare un processo d’asta per portare la guerra delle offerte al culmine.

CD&R ha affermato di “riconoscere il potere della tradizione di Morrison, [founder] Sir Ken Morrison e la sua lunga esperienza nel lavorare e servire clienti e parti interessate”.

Non ha assunto impegni specifici su salari, pensioni, ubicazione della sede del gruppo o proprietà di proprietà, ma ha affermato di non aspettarsi grandi cambiamenti nel modo in cui opera la società. Manterrà anche il team di gestione di Morrison esistente.

CD&R possiede anche il Motor Fuel Group, che gestisce più di 900 stazioni di servizio nel Regno Unito, e ha affermato che “c’è una potenziale opportunità per una partnership commerciale tra Morrisons e MFG, che può essere organizzata attraverso la fornitura e il branding”.

La sovrapposizione nel mercato dei carburanti al dettaglio potrebbe essere oggetto di scrutinio da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del commercio, che ha precedentemente affermato che non ci sono grossi problemi con la proposta della fortezza. Se l’autorità di regolamentazione della concorrenza la sottopone a un’indagine dettagliata di seconda fase, l’offerta CD&R sarà invalidata.

Dopo una serie di errori dopo la crisi finanziaria, i tre gruppi di supermercati britannici citati hanno tutti beneficiato di un periodo di ristrutturazione e riduzione dei costi di cinque anni, che li ha resi relativamente in grado di resistere alla pandemia di Covid-19.

Tuttavia, i loro prezzi delle azioni sono stati in gran parte insensibili, portando molti analisti ad avvertire che il loro miglioramento del flusso di cassa e la bassa valutazione li renderebbero vulnerabili alle offerte speculative da parte degli acquirenti finanziari.

Asda, il terzo droghiere più grande del Regno Unito Venduto a TDR Capital e ai fratelli miliardari Issa All’inizio di quest’anno. La transazione da 6,8 miliardi di sterline è stata finanziata principalmente dal debito, evidenziando l’attrattiva del flusso di cassa affidabile dei supermercati e delle vaste attività immobiliari.