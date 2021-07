Con i bassi tassi di interesse e la preferenza degli investitori per i fondi indicizzati a basso costo che rendono più difficile per le società indipendenti competere con concorrenti come BlackRock (NYSE:) il più grande asset del mondo, i settori della gestione patrimoniale e della gestione patrimoniale hanno riscontrato un consolidamento del gestore Inspur.

In un documento normativo ad aprile, James C. Pappas, che possiede il 10,37% di Westwood da JCP Investment Management, ha dichiarato che intende discutere le opzioni strategiche con il management e il consiglio di amministrazione.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che Americana ha fatto un’offerta di acquisizione interamente in contanti a Westwood il mese scorso e che la società ha circa 15 miliardi di dollari di asset in gestione.

BOSTON (Reuters)-Secondo persone che hanno familiarità con la questione, la società di gestione patrimoniale Americana Partners ha acquisito Westwood Holdings Group al prezzo di $ 25 per azione, un premio di quasi il 28%, e ha privatizzato la società di consulenza finanziaria e fondi comuni quotata in borsa.

