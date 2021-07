La società IT Kaseya assume FireEye per aiutare a gestire l’epidemia di ransomware Reuters

Il pieno impatto dell’invasione di Kaseya è ancora preoccupante, in parte perché gli strumenti software Kaseya interessati sono utilizzati dai cosiddetti fornitori di servizi di hosting e altre società utilizzano negozi in outsourcing per gestire il loro lavoro IT di back-office, come l’installazione di aggiornamenti.

In un messaggio pubblicato sul suo sito Web all’indirizzo https://www.kaseya.com/potential-attack-on-kaseya-vsa, Kaseya, con sede a Miami, ha dichiarato che i suoi dipendenti “hanno lavorato attivamente con FireEye e altre società di valutazione della sicurezza”, Per indagare sull’attacco è avvenuto venerdì e si è diffuso rapidamente in tutto il mondo.

WASHINGTON (Reuters)-Kaseya, una società IT attaccata da ransomware, ha dichiarato domenica di aver assunto la società di sicurezza informatica FireEye (NASDAQ :) Inc per aiutare ad affrontare le conseguenze di una grave violazione che colpisce centinaia di aziende in tutto il mondo.

