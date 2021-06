La società segreta di private equity dietro l’acquisizione di Asda da 6,8 miliardi di sterline

Il bar vittoriano con pannelli in quercia The Coach Makers Arms è di proprietà di una serie di entità aziendali che portano al misterioso paradiso fiscale offshore di Jersey, a pochi passi dalla sua porta di casa vicino a Oxford Street a Londra.

La struttura è stata organizzata dalla società di private equity TDR Capital, i cui dirigenti hanno deciso nel 2017 di acquistare un abbeveratoio locale dall’altra parte della strada.

Ora, TDR utilizza un modello altrettanto complesso nella sua più grande transazione fino ad oggi: l’acquisto della catena di supermercati Asda da Walmart con un debito di 6,8 miliardi di sterline, approvato dall’Autorità per la concorrenza e il mercato all’inizio di questo mese.

Questo è il più grande leveraged buyout nel Regno Unito da quando KKR ha rilevato Alliance Boots 14 anni fa. Mette il futuro dei 145.000 dipendenti di Asda e una parte importante dell’approvvigionamento alimentare del Paese nelle mani di investitori poco conosciuti.

“Ufficio Famiglia”

Sotto la guida degli ex banchieri Manjit Dale e Stephen Robertson, TDR è stata fondata come Tudor Dale Robertson con il finanziamento del miliardario americano di hedge fund Paul Tudor Jones.

Dell è la figura principale dell’azienda e fuma bocconi di sigaretta riscaldati durante l’incontro. Ha collaborato per la prima volta con Robertson al Bankers Trust di Londra nel 1995. È stata acquisita da Deutsche Bank quattro anni fa. Le loro transazioni includevano la creazione di Punch Taverns nel 1998 e la vendita della catena al gruppo di acquisizione TPG l’anno successivo.

Nel 2002 Dell e Robertson, che avevano 37 e 42 anni, erano fuori da soli. Un ex collega che si è trasferito alla Tudor Investment Company ha presentato il suo nuovo datore di lavoro e Tudor ha promesso di investire circa 155 milioni di euro nel primo fondo di 550 milioni di euro.

Paul Tudor Jones: Sebbene la sua azienda non sia più ufficialmente coinvolta in TDR, ha il diritto di avere sempre 1 milione di euro all’anno © Michael Nagle/Bloomberg



Negli ultimi due decenni, alcune cose sono cambiate, in particolare la quantità di fondi che gli investitori sono disposti a fornire. L’ultimo quarto fondo di TDR gestisce 3,5 miliardi di euro. La società di Jones non è più ufficialmente coinvolta, ma ha diritto a ricevere sempre 1 milione di euro da TDR all’anno, risultato di una transazione di stretta di mano nei primi anni 2000. Jones e la sua società di investimento hanno rifiutato di commentare.

Ma ciò che è sempre stato molto coerente è che un piccolo team investe molti dei propri fondi e si concentra su poche transazioni. Sebbene molte società di private equity si siano evolute da un gruppo di vigorosi affaristi a istituzioni con molteplici controlli e contrappesi, TDR è ancora più vicino al vecchio modello.

“Non mi piace molto la burocrazia”, ​​ha detto Dell al Financial Times in una rara intervista. “Sai, spero che possiamo prendere le giuste decisioni aziendali con il minimo sforzo possibile. Ecco perché siamo un ufficio centrale, una squadra. È tutto piuttosto compatto. Se è così, puoi andare in giro in mezz’ora. Guarda tutte le persone chiave in tutto ciò di cui vuoi parlare”.

La maggior parte di queste figure chiave sono uomini. Anche secondo gli standard del settore del private equity, TDR è dominato dagli uomini. Fatta eccezione per il capo delle relazioni con gli investitori, tutti e 12 i partner sono uomini e non c’è mai stata una partner commerciale femminile. Dell ha rifiutato di commentare.

I dirigenti di TDR sono solitamente il più grande gruppo di investitori singoli nei suoi fondi, contribuendo dal 10% al 15% circa, che è molto più alto della media del 5,5% del fondo di acquisizione dichiarato dalla società di dati Preqin. Una persona che ha lavorato a stretto contatto con TDR ha dichiarato: “Il principio che devi seguire è che si tratta fondamentalmente del family office di Manjit e Steve”.

Dale ha detto che “mangia i tuoi pasti” è molto importante. “Penso che questa sia una buona disciplina. Se ci riesci, col tempo, capita anche di fare bene”.

L’attenzione si estende all’effettiva due diligence. Secondo persone che hanno familiarità con la questione, quando TDR ha acquisito 332 bar da Mitchells & Butlers nel 2010, i dirigenti dell’azienda hanno visitato ogni bar.

L’ingegneria finanziaria della palestra

La stessa persona che ha lavorato con Dell e Robertson ha affermato che un elemento dell’approccio all’investimento di TDR è radicato nella loro prima era del trust dei banchieri: “Acquisti beni, riottieni i tuoi soldi e poi godi di opzioni gratuite”.

I documenti della società mostrano che la società ha utilizzato il suo fondo di 190 milioni di sterline e 528,5 milioni di sterline di debiti per acquisire la catena di palestre David Lloyd nel 2013. Da allora, TDR ha recuperato oltre 550 milioni di sterline in dividendi e altri rimborsi, quasi tre volte il suo investimento iniziale. Questo è in parte pagato aggiungendo nuovo debito a una società che attualmente ha più di 1 miliardo di sterline di debiti.

“Ciò che fa incassare TDR è la semplice ingegneria finanziaria o l’aumento del debito”, ha affermato Peter Morris, uno studioso associato presso la Said School of Business dell’Università di Oxford. “Ciò significa che David Lloyd è più vulnerabile di quando è arrivata la pandemia”.

TDR ha utilizzato i suoi fondi di 190 milioni di sterline e 528,5 milioni di sterline di debiti per acquisire la catena di palestre David Lloyd nel 2013 © Jeff Gilbert/Alamy



Durante il blocco, il gruppo della palestra ha approfittato del piano ferie del governo britannico e del programma di assistenza Covid-19 del governo tedesco.

Dell ha affermato che la catena di palestre “meglio della maggior parte dei concorrenti” ha resistito alla pandemia e “ora può fare buon uso della sua leadership di mercato, come indicato dal numero record di nuovi membri che aderiscono da quando le restrizioni sono state allentate. In questo modo, il rifinanziamento di grande successo di recente era gravemente sovrascritto.”

Sebbene TDR abbia dichiarato questo mese che avrebbe “iniettato 100 milioni di sterline nella società” come parte del suo “contributo di capitale” di 350 milioni di sterline, è anche finanziato dal debito: prestiti da istituti di credito professionali 17Capital, rispetto al valore di altre società di proprietà da TDR, cambiali “Pay-in-kind” da investitori esterni, una forma di prestito in cui i mutuatari possono differire il pagamento degli interessi e rimborsarli con più debito.

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che TDR ha recuperato circa 250 milioni di euro originariamente investiti in EG Group, una società di distributori di benzina altamente indebitata, di proprietà congiunta dei suoi co-fondatori Mohsin e Zuber Issa.

Mohsin e Zuber Issa © Jon Super/FT



Questa operazione ha spianato la strada all’acquisizione di Asda con Issas nuovamente. Sebbene il valore di questo gruppo di supermercati sia di 6,8 miliardi di sterline, TDR e Issas utilizzeranno solo 780 milioni di sterline dei propri fondi e i fondi rimanenti proverranno dalla vendita di alcune attività di Asda e dall’aumento del suo debito. 780 milioni di sterline, solo l’11,5% del prezzo della transazione, almeno in parte da prelievi di contanti da EG Group.

Vecchio stile

Oltre a bar, palestre e distributori di benzina, TDR ha investito anche in discount e navi da crociera, settori colpiti dalla pandemia. Quest’anno ha deciso di acquisire la società di recupero crediti Arrow Global e il fornitore di generatori Aggreko.

“Questo è un portafoglio di investimenti del vecchio mondo, proprio come gran parte dell’economia britannica è un’economia del vecchio mondo”, ha detto Dell. “La nostra convinzione è in realtà l’oggetto di molti dei nostri investimenti, ovvero non c’è motivo per le aziende esistenti di non innovare, tranne che per la propria struttura e la mancanza di lungimiranza. Possiamo iniettare e cambiare queste due cose e applicare capitale”.

TDR non ha mai lasciato fallire le società in portafoglio, anche se nel 2017 ha combattuto ferocemente con gli obbligazionisti per il futuro di Algeco, una società di leasing di spazi modulari di proprietà dal 2004. Nel caso poi risolto, la preziosa filiale statunitense era nelle sue mani.

Secondo i dati diffusi da un investitore, a settembre 2020 il tasso di rendimento netto interno (misura utilizzata dalle società di private equity per calcolare la propria performance annuale) del terzo fondo che detiene azioni del Gruppo EG è del 34,1%. si collocano tra i primi quarti dei gruppi di buyout.

Tuttavia, secondo un rapporto condiviso con gli investitori, il suo secondo fondo è stato raccolto nel 2007 e, a settembre 2020, il suo tasso di rendimento netto interno era solo del 6,9%.

“Questo fondo è quasi una definizione mediocre”, ha detto un esperto di private equity. “Questo non è lo scopo delle persone che investono in private equity”.

Dell ha affermato che la performance di Algeco è un freno, ma “in termini di multipli di rendimento, è il secondo quartile del fondo”.

Contatti personali

Spesso è difficile tenere traccia dei dettagli di come vengono pagati i dirigenti di private equity. Ma il resoconto di TDR Capital LLP rivela alcune cose. L’analisi di Morris sui registri della società mostra che sin dal suo inizio, ha pagato 293,9 milioni di sterline ai suoi membri (principalmente dirigenti TDR), di cui un fatturato di 526,8 milioni di sterline.

Questo importo è equivalente allo stipendio e non include gli interessi portati.I dirigenti di private equity di solito ottengono una quota del 20% degli utili attraverso questo meccanismo.

Dell ha affermato che questi pagamenti sono “estratti dai profitti e non esiste alcuna garanzia contrattuale, a seconda delle prestazioni continue della partnership e dei suoi membri”.

Sebbene gli investitori di TDR includano grandi fondi pensione americani come il Pennsylvania Employee Retirement System e la Japan’s Agriculture and Forestry China Finance Bank, c’è anche un gruppo di “familiari e amici” che pagano commissioni di gestione inferiori.

Includono Paul Tudor Jones, il co-fondatore di Carphone Warehouse David Ross, che è il presidente di PizzaExpress sotto TDR, e Stephen Short, un partner di Simpson Thacher & Bartlett, che ha consigliato TDR. “Ci sono molti [investors], Ci sono persone che sono più importanti di me”, ha detto Short al Financial Times.

Diversi dealmaker di TDR hanno acquistato personalmente azioni di società non collegate alla società acquirente. Alcuni di loro stanno sostenendo un gruppo di ex dipendenti di Greensill Capital, un gruppo finanziario della catena di approvvigionamento che è fallito quest’anno a causa di scandali finanziari e politici e ha avviato una nuova società chiamata Silver Birch.

Dell ha investito in Flight Club, una catena di bar a tema freccette, e nell’hotel del XVI secolo The Double Red Duke vicino ai Cotswolds.

Tuttavia, tutte le loro precedenti iniziative impallidiscono in confronto all’accordo multimiliardario con il più grande rivenditore al mondo. La revisione di Asda potrebbe portare TDR sotto i riflettori.

“L’acquisizione di grandi società di vendita al dettaglio porterà inevitabilmente a una maggiore visibilità”, ha affermato Morris. “Quando TDR lavora con Asda, potrebbe essere più difficile per loro rimanere concentrati”.