La Softbank giapponese sospende gli investimenti cinesi, interrompendo il portafoglio di investimenti a causa della repressione

L’amministratore delegato del gruppo SoftBank, Son Masayoshi, ha dichiarato martedì che in attesa che le azioni normative contro le società tecnologiche cinesi abbiano effetto, il gruppo SoftBank sospenderà gli investimenti in Cina.

Sun Zhengyi ha detto alla conferenza stampa: “Dobbiamo aspettare e vedere prima che la situazione diventi più chiara”. “Credo che entro un anno o due, le nuove regole creeranno una nuova situazione”.

Quando il conglomerato giapponese ha annunciato profitti annuali record a maggio, i dirigenti hanno sottolineato che gli investimenti di Vision Fund aumenteranno ulteriormente, come la società cinese Didi Global e la startup “Truck Uber” Full Truck Alliance Co. Ltd.

Queste società quotate a New York che hanno successivamente colpito le valutazioni da azioni normative cinesi hanno evidenziato il rischio Cina di SoftBank, anche se il gruppo sta cercando di ridurre la sua dipendenza dal suo più grande bene, le azioni del gigante cinese dell’e-commerce Alibaba Group Holdings Ltd.

Questo cambiamento ha gettato un’ombra sull’investimento di SoftBank in Cina, che rappresenta circa un quarto del portafoglio del suo fondo.

Navneet Govil, Chief Financial Officer di Vision Fund, ha affermato che sebbene la repressione abbia influito sulle aspettative di rendimento, “il nostro argomento più ampio in Cina non è cambiato: è ancora un’opportunità economica enorme, in crescita e avvincente”.

La divisione Vision Fund ha registrato un utile di 236 miliardi di yen (2,14 miliardi di dollari) per il primo trimestre martedì, poiché i guadagni di quotazione sono stati compensati dal calo dei prezzi delle azioni di società come il rivenditore di elettronica sudcoreano Coupang Inc..

Le turbolenze in Cina hanno gettato un’ombra sulle prospettive del gruppo: dopo aver completato un riacquisto record di 2,5 trilioni di yen, il prezzo delle azioni del gruppo è sceso di un terzo dal suo massimo di due anni a marzo. Il prezzo delle azioni è aumentato dello 0,9% prima dell’annuncio degli utili.

“Avere un ampio portafoglio di investimenti pubblici porta volatilità, ma allo stesso tempo ci consente di continuare a monetizzare in modo molto disciplinato”, ha affermato Govil.

I deboli prezzi delle azioni e la speculazione degli analisti sell-side hanno spinto l’aspettativa che il riacquisto potesse essere imminente.

“Finora abbiamo venduto asset e annunciato un riacquisto. Questa volta non c’è stato nessun incidente del genere”, ha detto Sun Zhengyi.

Dato il divario tra il prezzo delle azioni del gruppo e il valore delle sue attività, ha aggiunto: “Penso che ad un certo punto riacquisteremo. Il tempo e la scala sono cose che consideriamo ogni giorno. “

Fondo per la visione

Più di due terzi del portafoglio di investimenti del primo Vision Fund da 100 miliardi di dollari sono stati quotati o eliminati. Dalla sua fondazione, SoftBank ha stanziato 27 miliardi di dollari per i suoi soci accomandanti.

Govil ha affermato che la quotazione della società di pagamenti indiana Paytm e dell’aggregatore assicurativo Policybazaar e il servizio di ride-hailing del sud-est asiatico Grab porterà ulteriori guadagni.Quest’ultimo sarà quotato attraverso la fusione di società di assegni in bianco.

SoftBank ha anche aumentato il suo investimento attraverso Vision Fund 2, che ha investito nel fondo 40 miliardi di dollari USA Nel solo trimestre aprile-giugno, il dipartimento ha effettuato 47 nuovi investimenti per un valore di 14,2 miliardi di dollari.

Sun Zhengyi ha detto che investirà nel secondo fondo attraverso un piano per utilizzare le sue azioni SoftBank come garanzia.

Nel primo trimestre, gli utili della divisione Vision Fund includevano la vendita di 310 miliardi di yen dalla vendita di quote di investimento nelle società di consegna DoorDash Inc e Ridehailer Uber Technologies Inc..

Tuttavia, l’utile netto del gruppo è sceso del 39% a 762 miliardi di yen.

SoftBank ha anche scommesso su azioni quotate in borsa attraverso il suo dipartimento commerciale SB Northstar.

Alla fine di giugno, deteneva 13,6 miliardi di dollari di azioni della società e il suo portafoglio di investimenti non include più Microsoft o Facebook che è diventato pubblico tre mesi fa.

Son ha detto che poiché SoftBank dà la priorità al Fondo Vision, la divisione si ridurrà.

Reuters