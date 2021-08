La soppressione delle preoccupazioni da parte della Cina stimola transazioni ADR da record Reuters

Sebbene la cifra OTC per luglio non sia un record del numero effettivo, il costo ADR implicato significa che ha stabilito un record in termini di valore.

OTC Markets Group, la cui piattaforma è ampiamente utilizzata per negoziare ADR di società come Tencent Alibaba (NYSE:), secondo i dati forniti a Reuters, il volume medio giornaliero degli scambi è salito a 43.776 unità, un valore record di 2,14 milioni di dollari.

© Reuters. Il 28 luglio 2021, un trader lavora al piano della Borsa di New York (NYSE) a New York City, negli Stati Uniti. REUTERS/Andrew Kelly/Files

