La soppressione dell’istruzione in Cina potrebbe esacerbare la disoccupazione giovanile​

Gli esperti avvertono che gli sforzi del presidente Xi Jinping per riformare l’enorme industria cinese dell’insegnamento privato potrebbero esacerbare un’altra politica delicata di Pechino: l’aumento della disoccupazione giovanile.

sotto Nuovo regolamento completo, All’industria dell’istruzione privata del paese sarà vietato trarre profitto dall’insegnamento delle materie scolastiche. Anche le aziende dei settori con una produzione annua di 100 miliardi di dollari USA non potranno accettare investimenti esteri.

Tuttavia, alcuni esperti affermano che tale intervento potrebbe esacerbare la situazione di Pechino Questioni politiche complesse L’insoddisfazione tra i giovani cinesi cresce di giorno in giorno.

Christina Zhu, economista di Moody’s Analysis, ha affermato che questi cambiamenti potrebbero esacerbare l’aumento del tasso di disoccupazione giovanile in Cina.

“Il settore dell’istruzione è il principale creatore di posti di lavoro per i laureati e il settore del tutoraggio online in forte espansione offre milioni di posti di lavoro”, ha affermato Zhu.

“L’ultimo giro di vite eserciterà maggiore pressione sull’occupazione giovanile, il che potrebbe minare l’intento politico di aumentare il tasso di natalità, perché i giovani rimandano il matrimonio e l’educazione dei figli fino a quando non trovano un lavoro soddisfacente”, ha affermato.

Per lungo tempo, per garantire occupazione a un Paese con 1,4 miliardi di persone Obiettivi politici di base Del Partito Comunista Cinese.

Qu Hongbin, capo economista di HSBC Greater China, ha dichiarato: “Quando parliamo di sostenere la crescita e la ripresa, in definitiva per i politici di alto livello e i leader di vertice, il loro obiettivo finale è l’occupazione: questa è la linea di fondo”.

secondo Statistiche ufficiali cinesi, Il tasso di disoccupazione complessivo del paese a giugno è tornato a circa il 5% prima della pandemia.

Ma per i giovani di 16-24 anni, il rapporto è tre volte più alto e “continua a salire”, mentre il rapporto tra i laureati è ancora più alto, ha detto Zhu.

Per i laureati il ​​problema è particolarmente grave: secondo i dati HSBC, a giugno 2020, il tasso di disoccupazione per i laureati tra i 20 ei 24 anni era del 19,3%.

Il macroeconomista di Capital Economics Julian Evans-Prichard ha sottolineato che le recenti revisioni dei dati mostrano che la contrazione dell’occupazione in Cina è più rapida di quanto si pensasse in precedenza, raggiungendo il suo picco nel 2014 anziché nel 2017. Ha detto che il tasso di contrazione dell’anno scorso non era “previsto” fino alla metà di questo secolo”.

Zhu ha sottolineato che si stima che il settore dell’insegnamento privato fornisca milioni di posti di lavoro e ha affermato che l’anno scorso il settore dell’istruzione in generale ha rappresentato il 17% dei posti di lavoro per i laureati, il più alto tra tutti i settori.

“I laureati universitari preferiscono il lavoro d’ufficio e hanno ricevuto una formazione per lavorare meglio nel settore dei servizi. Tuttavia, la pandemia ha inferto un duro colpo al settore dei servizi. La ripresa si concentra principalmente nei settori manifatturiero, informatico e software, che ha esacerbato i giovani persone. C’è una discrepanza tra le competenze “, ha detto.

L’intero settore è licenziato, comprese le aziende educative Nuova educazione orientale e Gaotu Techedu, E il gruppo tecnologico Byte battente, Il proprietario di TikTok, ha mirato alla rapida crescita dell’istruzione online.

Un ex membro dello staff del dipartimento dell’istruzione che ha chiesto di non essere nominato ha dichiarato: “Stanno ancora reclutando neolaureati per lavorare come dirigenti scolastici delle scuole superiori, ma stanno licenziando gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie”.

Lei è tra loro Numeri in aumento Dei cinesi cercano sicurezza tra i dipendenti pubblici.

Un altro cercatore di lavoro che ha anche richiesto l’anonimato ha dichiarato: “A giugno ho ricevuto una lettera di offerta da un istituto di istruzione. Fortunatamente, ho deciso di non accettare questa lettera di offerta. Penso che sia rischioso perché molti istituti di istruzione in quel momento L’azienda ha già ha iniziato a posticipare le nuove assunzioni e iniziare i licenziamenti”.

Sebbene la repressione limiterà notevolmente il lavoro di consulenza, specialmente per le materie d’esame di base, poiché tutti i consulenti devono avere qualifiche di insegnante, le più grandi società di formazione a scopo di lucro si stanno rivolgendo ai servizi di assistenza doposcuola.

Tuttavia, Zhu prevede che l’economia subirà ulteriori danni collaterali, incluso un colpo alle entrate pubblicitarie delle società Internet cinesi, che “si prevede che diminuiranno in modo significativo perché i fornitori di tutoraggio privato sono i principali contribuenti”.

Gli esperti sono divisi sulle ragioni fondamentali della riforma del settore del tutoraggio. Alcune persone hanno accettato il ragionamento del governo secondo cui l’onere dell’istruzione è aumentato a causa della crescente disuguaglianza e dell’alto costo dell’educazione dei figli: queste sono le ragioni del calo del tasso di natalità del paese.

Altri hanno sottolineato in modo più ampio Sotto gli sforzi di Xi Per rafforzare il Partito Comunista Cinese Controllo ideologico Oppure cercare di prevenire in anticipo ulteriori restrizioni statunitensi sugli investimenti da parte delle società cinesi.

Rapporto aggiuntivo di Sherry Fei Ju a Pechino