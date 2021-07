La soppressione normativa spaventa gli investitori, le società di istruzione sono precipitate nel declino del mercato azionario cinese Reuters

Gli analisti di Nomura hanno dichiarato in un rapporto di lunedì: “Riteniamo che a causa di misure di austerità senza precedenti sul settore immobiliare, l’economia cinese, in particolare il sistema finanziario, dovrà affrontare grandi rischi nei prossimi mesi”.

Lo sviluppatore peer Country Garden Holdings Co., Ltd. è sceso del 2,18%.

Secondo i media, la People’s Bank of China ha ordinato agli istituti di credito di Shanghai di aumentare i tassi di interesse sui mutui per chi acquista per la prima volta, dopo che il Ministero dell’edilizia abitativa e dello sviluppo urbano-rurale ha rilasciato una dichiarazione venerdì secondo cui la Cina lavorerà sodo per ripulire irregolarità nel mercato immobiliare entro tre anni.

Il giro di vite sulle società di tutoraggio è stato effettuato dopo aver rafforzato i controlli sull’industria Internet cinese, che ha messo a disagio gli investitori globali. Solo due giorni dopo che il gigante delle corse Didi Global Inc ha raccolto 4,4 miliardi di dollari in finanziamenti per un’offerta pubblica iniziale a New York, Pechino ha avviato un’indagine sulla sicurezza informatica relativa ai dati.

“Il governo cinese… ha ragione in un certo senso. Vogliono aumentare i loro sforzi e cercare di regolamentare l’industria per renderla più accettabile”, ha detto. “Certo, gli investitori… non dirò che soffrono. Non guadagneranno mai più così tanto.”

Il settore dell’insegnamento extracurricolare da 120 miliardi di dollari in Cina è stato turbolento dopo che Pechino ha annunciato venerdì nuovi regolamenti che vietano l’insegnamento a scopo di lucro nelle materie scolastiche fondamentali per alleviare la pressione finanziaria sulle famiglie. Le modifiche alle politiche limitano anche gli investimenti stranieri nel settore attraverso fusioni e acquisizioni, franchising o accordi di entità a interesse variabile (VIE).

Il forte sell-off ha causato un crollo del prezzo delle azioni dello Scholar Education Group quotato a Hong Kong di oltre il 43% nelle prime contrattazioni. Dopo che il mercato azionario statunitense è crollato di oltre il 50% venerdì, il valore del mercato azionario di Hong Kong di New Oriental Education & Technology Group Inc è sceso di oltre un terzo. L’azienda fornisce servizi di tutoraggio e preparazione ai test in Cina.

