La Spagna accoglie con favore gli sforzi della banca nei licenziamenti e propone un nuovo percorso Reuters

Lunedì, il presidente di BBVA Carlos Torres ha affermato che le attività a valore aggiunto svolte in passato nelle filiali sono “sempre più inutili perché i clienti interagiscono con la banca a distanza o in modo digitale”.

BBVA ha raggiunto ogni settimana un accordo con il sindacato per licenziare 2.935 dipendenti in Spagna e ridurre il numero di filiali chiuse dagli originari 530 a 480.

Migliaia di dipendenti di BBVA (MC:) hanno organizzato uno sciopero di un giorno questo mese, che è stata la prima volta in 30 anni che ha comportato la chiusura di una banca nazionale per protestare contro il piano iniziale della seconda banca spagnola di licenziare 3.798 dipendenti ad aprile.

Caixabank ha dichiarato ad aprile di aver pianificato di licenziare 8.291 dipendenti, che è uno dei più grandi licenziamenti della storia spagnola, ma in seguito ha proposto di ridurre questo numero a circa 7.605 per accogliere il passaggio dei clienti all’online banking.

Calvino ha dichiarato: “Apprezzo che il processo di ristrutturazione si stia svolgendo in maniera negoziata. In alcuni casi sono stati raggiunti accordi, mentre in altri casi si stanno avvicinando gli accordi con i rappresentanti dei lavoratori”.

Madrid (Reuters)-Spagna lunedì ha accolto con favore gli sforzi delle banche per ridurre il numero di licenziamenti inizialmente previsti dopo le trattative con i sindacati e ha invitato le banche a esplorare nuovi modi per realizzare profitti.

