La Spagna calcola il costo dell’agrobusiness a causa della crescente desertificazione

Le ondate di calore e gli incendi boschivi che hanno colpito il Mediterraneo quest’estate hanno insegnato agli europei serie lezioni sui pericoli del cambiamento climatico. Ma molti esperti si preoccupano anche di un problema a lungo termine: la desertificazione.

Questo è un processo che di solito è irreversibile ed è un problema crescente in Europa, specialmente in Spagna, dove è stato colpito circa un quinto del paese.

“La desertificazione, insieme al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e all’inquinamento, è uno dei quattro principali problemi ambientali del mondo”, ha affermato Elias Symeonakis, esperto in materia presso la Manchester Metropolitan University. “Contiamo su aree che si stanno degradando… per il nostro cibo e la nostra popolazione. Una volta che degenerano, non c’è niente che tu possa fare”.

La desertificazione può ricordare l’immagine romantica delle dune di sabbia. In effetti, il processo è più mediocre. Si riferisce al degrado del suolo nelle regioni aride, rendendolo improduttivo e sterile.

Il motivo principale è di solito le attività umane, come l’eccessiva agricoltura e l’eccessiva irrigazione, che erodono il suolo e drenano la falda acquifera. La portata di questo problema è scoraggiante in Spagna, dove l’agricoltura è stata costantemente industrializzata e tre quarti della terra sono generalmente aridi o semi-aridi.

“La Spagna è il paese dell’UE che affronta il maggior rischio di desertificazione”, ha dichiarato al Financial Times il vice primo ministro e ministro dell’Ambiente Teresa Ribera. Ha aggiunto che il governo prevede di formulare una strategia nazionale questo autunno per la prima volta in 13 anni.

Le regioni del sud-est e dell’est della Spagna sono le zone più colpite d’Europa, in parte perché sono separate da montagne dalle regioni settentrionali più miti. Ma la desertificazione si verifica anche in Italia e in Grecia. Più gravi le crisi in Nord Africa, Territori palestinesi e Mozambico.Negli Stati Uniti, l’uso eccessivo di acqua, unito alla recente siccità, è in costante aumento Asciuga gli Stati Uniti occidentali.

Prospettive per la temperatura mondiale Aumento 1.5C Come sottolineato dal rapporto sui cambiamenti climatici dell’IPCC di questo mese, il livello preindustriale entro il 2040 peggiorerà la situazione. Gli incendi boschivi sempre più comuni possono causare gravi danni alla fertilità del terriccio. La calda estate trasformerà anche il terreno in polvere e la pioggia estrema lo laverà via.

In Spagna, alcuni 20% La terra è stata desertificata, principalmente per ragioni storiche, come l’estrazione mineraria distruttiva e l’eccessiva agricoltura dopo il cambiamento nell’uso della terra acquisita dalla Chiesa cattolica nel XVIII e XIX secolo. In queste aree, la terra fertile non può più produrre un gran numero di colture per l’uomo o per gli animali, anche se una parte della vegetazione può continuare a esistere.

Le immagini satellitari mostrano che un altro 1% del territorio spagnolo è gravemente degradato a causa delle attività agricole intensive, sebbene anche aree più grandi siano indirettamente colpite.

“È come un buco nero”, ha detto Gabriel del Barrio, ricercatore presso la stazione sperimentale della zona arida dello stato di Almeria, che è una delle aree più colpite. “Questo 1% metterà in pericolo la campagna circostante entro pochi chilometri… scaricherà l’acqua e causerà altri danni”.

Ha aggiunto che, contrariamente alle incomprensioni popolari, la desertificazione non significa lo sviluppo dei deserti. “Ad esempio, il deserto del Sahara è un sistema molto maturo”, ha detto. “Al contrario, si tratta dell’abuso insostenibile delle risorse naturali, che si stanno ricostituendo molto lentamente, se non del tutto”.

Rispetto a qualsiasi deserto primitivo del Sahara, le terre desertificate come le montagne Gador in Almeria hanno un suolo molto sottile e sono coperte da vegetazione. Allo stesso tempo, le aree rapidamente deserte della Spagna orientale possono apparire lussureggianti a causa dell’esproprio di un’area d’acqua più ampia.

Come molti altri esperti, Del Barrio collega la desertificazione con i cambiamenti nell’uso del suolo, l’industrializzazione agricola e l’irrigazione intensiva.Questi cambiamenti aiutano ad aumentare il reddito agricolo della Spagna Quasi il 50% Nel decennio fino al 2020.Ma anche il settore agricolo usa Quasi sette volte Tanta acqua quanto tutte le famiglie spagnole.

Questo uso delle risorse della terra causerà un prezzo pesante.di Trimestre Secondo l’Unione Europea, le falde acquifere del paese sono state sovrasfruttate. I modelli di Jaime Martínez Valderrama dell’Università di Alicante suggeriscono che il terreno per le colture di grano e girasole a Córdoba potrebbe esaurirsi entro 60 anni.

L’industria olivicola è un altro esempio. Sin dai tempi dei romani, la Spagna è famosa per l’esportazione di olio d’oliva. Tuttavia, sebbene tradizionalmente questa coltura richieda poca irrigazione, ora viene coltivata in frutteti ad alta densità dove le piante assomigliano ad arbusti piuttosto che ad alberi.

Questi possono essere raccolti dalle macchine e la produttività è notevolmente migliorata dal taglio degli alberi degli antichi contadini alla tradizione della pioggia delle olive. Ma questa agricoltura intensiva ha anche una maggiore richiesta d’acqua.

Nelle province di Jaen e Granada, l’industria olivicola è il principale utilizzatore d’acqua. In Andalusia, l’agricoltura rappresenta quasi l’80% del consumo totale di acqua della regione.

I gruppi industriali affermano che sistemi di irrigazione più efficienti consentiranno all’agricoltura di ridurre il consumo di acqua in questo secolo. Anche così, nell’ultimo decennio, il consumo del settore è nuovamente aumentato. Gli esperti temono che le tendenze attuali siano insostenibili.

“Questo è un vecchio detto: ‘Più acqua, più dolce è il frutto'”, ha affermato Vicente Andre Perez, ricercatore senior sulla desertificazione presso il Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo. “Ma non possiamo aumentare i profitti agricoli all’infinito. Tutto ha un limite, e in questo caso, se raggiungiamo il limite, non potremo tornare indietro”.