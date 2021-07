La sparatoria mortale in Cile provoca tensioni con gli indigeni Mapuche Reuters

Nel 2018, Camilo Catrillanca, 24 anni, nipote di un leader indigeno locale, è stato colpito alla testa durante un’operazione di polizia in una comunità rurale vicino alla città di El Sila, scatenando una protesta nazionale. Sette agenti di polizia sono stati condannati per sparatoria.

L’ufficio del procuratore locale ha dichiarato su Twitter che le impronte digitali sono state utilizzate per identificare i corpi delle persone uccise nello scontro con la polizia, aggiungendo che Llaitul “non ha riconosciuto il corpo come il corpo di suo figlio, escludendo la versione preliminare”.

Secondo quanto riferito, l’omicidio è stato originariamente commesso dal figlio di Héctor Llaitul, un importante leader locale in Mapuche, ma in seguito ha detto ai media locali che l’identità del corpo era stata erroneamente identificata.

© Reuters. Foto del file: gli indigeni di Mapuche, in Cile, protestano contro il governo a Santiago, in Cile, il 3 novembre 2019. REUTERS/Edgard Garrido

