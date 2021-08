La speranza dell’approvazione del vaccino Moderna (MRNA) aumenta la biotecnologia

Biotecnologia Fondo quotato in borsa (ETF) è aumentato notevolmente a causa delle speculazioni di mercato secondo cui Moderna Inc. (Acido ribonucleico) Il vaccino contro il COVID-19 sarà ricevuto a breve Food and Drug Administration (FDA) in un’agenzia federale per dare alla concorrente Pfizer Inc. (PTFE) La doppia dose dà il via ufficiale alle persone dai 16 anni in su.

Punti chiave Nella speranza che la FDA approvi presto il suo vaccino contro il COVID-19, il prezzo delle azioni di Moderna è aumentato.

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ha sfondato la linea di tendenza a breve termine a causa dell’aumento del volume degli scambi, che potrebbe favorire i successivi acquisti nelle prossime settimane.

Il prezzo delle azioni di iShares Biotechnology ETF (IBB) è tornato alla media mobile semplice (SMA) a 50 giorni e alla linea di tendenza rialzista, per poi trovare supporto all’acquisto nella recente sessione di trading.

Prima di essere approvato ieri, Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech SE hanno sviluppato congiuntamente un vaccino (BNTX) Solo l’autorizzazione di emergenza della FDA per aiutare a controllare il virus mortale. Dopo la notizia dell’autorizzazione di Pfizer, il prezzo delle azioni di Moderna è aumentato del 7,6%, perché gli investitori sperano che il vaccino di Moderna sarà il prossimo vaccino formalmente ispezionato dalla FDA.

Diamo un’occhiata più da vicino dipartimenti I due maggiori ETF detengono Moderna e si rivolgono al grafico per esplorare possibili opportunità di trading.

SPDR Standard & Poor’s Biotechnology ETF (XBI)

SPDR S&P Biotech ETF ha un’enorme base patrimoniale di oltre 7 miliardi di dollari USA (XBILa missione di investimento di ) è fornire rendimenti simili all’indice S&P Biotech Select Industry. L’ETF detiene 224.814 azioni di Moderna, pari all’1,23% cartella distribuire. Detiene anche 234.603 unità del produttore di vaccini COVID-19 Novavax, Inc., o un peso dello 0,77%.NVAX), che lunedì è aumentato dell’8,71%. In termini di scambi, ogni giorno vengono scambiati quasi 5 milioni di azioni XBI, con un incremento medio dello 0,02% propagazione Per ridurre al minimo i costi di transazione.Al 24 agosto 2021, il rendimento di XBI era dello 0,23%, ma è diminuito del 9,26% dall’inizio dell’anno, sottoperformando il mercato Industria sanitaria Un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo.

Più in generale, il prezzo delle azioni di XBI sembra creare un Doppio fondo, A distanza di circa tre mesi, si sono formati due bassi oscillanti al livello di $ 120. Allo stesso tempo, l’aumento di ieri ha portato l’ETF a sfondare la linea di tendenza a breve termine con un aumento del volume degli scambi, che potrebbe guidare i successivi acquisti nelle prossime settimane.Coloro che aprono posizioni lunghe qui dovrebbero considerare di aumentare le spese chiave Rivolta Livelli di 140 USD e 152,50 USD, impostati contemporaneamente Stop loss ordine Era sotto il minimo di lunedì di $ 123,65.

TradingView.com



Una specie di Doppio fondo È un modello grafico che descrive il cambiamento di tendenza e l’inversione di slancio della precedente azione di prezzo principale. Descrive un’azione o un indice che cade, rimbalza, cade di nuovo allo stesso livello o simile al calo originale e infine rimbalza di nuovo.

iShares Biotechnology ETF (IBB)

iShares Biotechnology ETF (Banca commerciale internazionale) Mira a monitorare la performance dell’ICE Biotech Index, che è composto da titoli biotech quotati negli Stati Uniti. Moderna e BioNTech sono entrambe nella top 10 del fondo Presa, Assegnato rispettivamente il 9,73% e il 4,58%. L’ETF fornisce inoltre supporto a Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (piovere)-Il gigante delle biotecnologie dietro il trattamento sperimentale COVID-19 REGN-COV2, l’ex presidente Donald Trump ha ricevuto il trattamento quando ha contratto il virus nell’ottobre dello scorso anno. In termini di scambi, il volume medio giornaliero di scambi in USD è di 439,76 milioni di dollari USA, con uno spread di 3 centesimi, quindi l’ETF è adatto per il trading a breve termine. StrategiaIBB controlla quasi 11 miliardi di dollari di patrimonio netto ed è cresciuto del 13,49% finora quest’anno, principalmente a causa dei guadagni parabolici di Moderna di quasi il 300% dall’inizio di quest’anno.

Dopo essere salito a un livello record all’inizio di questo mese, il prezzo delle azioni di IBB è sceso a 50 giorni Media mobile semplice (SMA) e la linea di tendenza al rialzo che successivamente hanno scoperto di acquistare sostegno Nella sessione di negoziazione più recente.Chi acquista a questi livelli dovrebbe considerare l’utilizzo Trailing stop Lascia correre i profitti il ​​più lontano possibile. Per fare ciò, posiziona uno stop loss iniziale al di sotto dell’oscillazione minima di questa settimana di $ 164,27 e aumentalo al di sotto di ogni minimo più elevato man mano che il prezzo del fondo si sposta verso l’alto.

TradingView.com



“Lascia correre i tuoi profitti“È un’espressione che incoraggia i trader a resistere alla tendenza a vendere prematuramente posizioni redditizie.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.