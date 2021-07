La squadra di ricerca e soccorso messicana è stata accantonata vicino al disastro ad alto livello della Florida Reuters

“Il capo dei vigili del fuoco è responsabile di questa operazione. Se dice che aiuteremo in altri modi, obbediremo ai suoi ordini e saremo disposti ad aiutare in qualsiasi modo”, ha detto mercoledì. “Continueremo a seguire le pratiche burocratiche necessarie”.

Alla domanda su Los Topos Azteca in una conferenza stampa martedì, il capo dei vigili del fuoco della contea di Miami-Dade Allen Kominsky ha dichiarato: “So che tutti vogliono aiutare, ma dobbiamo assicurarci di aver formato adeguatamente le persone per completare questo lavoro. Il team messicano aiuterà in diversi modi”.

Surfside, Florida (Reuters) – A causa delle restrizioni statunitensi, a sette volontari messicani di ricerca e soccorso che sono volati in Florida per aiutare dopo il crollo di un grattacielo residenziale vicino a Miami è stato impedito di entrare nel luogo del disastro.

© Reuters. Il 30 giugno 202, a Surfside vicino a Miami Beach, Florida, USA, i membri della squadra di soccorso Topos Azteca in Messico stavano aspettando di entrare in un edificio residenziale parzialmente crollato mentre i soccorritori continuavano a condurre operazioni di ricerca e soccorso per i sopravvissuti.

