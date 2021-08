La startup di calzature sostenibili Allbirds sarà quotata al NASDAQ

dimensione del font

Allbirds sta per essere quotata in borsa, questa è la seconda azienda di scarpe sportive che ha recentemente presentato domanda per un’IPO.

La startup di San Francisco ha dichiarato che sta cercando di raccogliere $ 100 milioni attraverso un’offerta pubblica iniziale, ma questo numero è considerato un segnaposto e accadrà quando si avvicina la vendita delle azioni e la società presenterà ulteriori dichiarazioni sui titoli. Allbirds non ha rivelato quante azioni o fasce di prezzo venderà.

Il titolo sarà negoziato con il simbolo ticker NASDAQ BIRD, Secondo il prospetto dell’operazione.

Ci sono 17 banche di investimento che partecipano alla transazione, che Allbirds descrive come un’offerta pubblica sostenibile o SPO.

Morgan Stanley,

JPMorgan Chase e Bank of America Securities sono i sottoscrittori principali.

Su Holding, l’azienda di sneaker sostenuta dalla superstar del tennis Roger Federer, Fai domanda per la quotazione il 23 agosto.

Fondata nel 2015, Allbirds è conosciuta come un’azienda di calzature sostenibili che utilizza materiali naturali rinnovabili per realizzare scarpe. Le scarpe da corsa in lana dell’azienda sono conosciute come le scarpe più comode al mondo e sono realizzate in lana Merino proveniente da fonti sostenibili, mentre la tecnologia della suola SweetFoam utilizza etilene-vinilacetato verde negativo al carbonio.

Allbirds ha affermato che le sue calzature sono più vantaggiose per il pianeta e l’impronta di carbonio media di ogni paio di scarpe è del 30% inferiore a quella delle scarpe sportive standard. L’azienda ha recentemente lanciato una linea di abbigliamento che comprende pantaloncini da ciclismo, leggings e top realizzati in fibra di eucalipto e lana merino.

Allbirds vende i suoi prodotti attraverso una piattaforma digitale e 27 negozi. Nel 2020, l’89% delle vendite proverrà dalla sua piattaforma digitale e il resto proverrà dai negozi.

Secondo i rapporti, la società ha raccolto finanziamenti per 202,5 ​​milioni di dollari. CrunchbaseQuesto include a 100 milioni di dollari in finanziamenti per la serie E Guidato da

Franklin Templeton

settembre 2020. La serie E ha valutato Allbirds a 1,7 miliardi di dollari, giornale di Wall Street Segnalato all’epoca.

Nel semestre conclusosi il 30 giugno, la startup ha perso 21,1 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 9,5 milioni di dollari nello stesso periodo del 2020. Le entrate durante il 30 giugno sono aumentate del 27% a 117,5 milioni di dollari USA. Il prospetto della società affermava che la società ha quasi 550 dipendenti.

Allbirds ha espresso la speranza che la sua IPO getti le basi per altri prodotti sostenibili. Stabilisce i criteri che gli investitori possono utilizzare per determinare se la società è sostenibile, compresi gli impegni per il clima, l’ambiente, la diversità e la governance.

