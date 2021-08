La storia del titolo Meme mostra che l’ondata di Robinhood potrebbe continuare

Un gruppo di felici investitori al dettaglio ha aggiunto lustro ai blandi giorni di agosto.

Alzati rapidamente a Robinhood mercoledì

cappuccio,

+50,41%

Le azioni hanno colto di sorpresa la maggior parte delle persone a Wall Street e ne hanno confuse alcune nello spazio di vendita al dettaglio, perché le app di trading gratuite sembrano entrare rapidamente nell’ambito spazio dei meme.

Nostro Chiama oggi VandaTrack, un tracker di acquisto da singoli investitori, offre un assaggio di quanto lontano potrebbe arrivare la spinta di Robinhood, solo una settimana fa Ha subito un debutto catastroficoSi prega di notare che la società ha dichiarato che il titolo è sceso giovedì Gli azionisti venderanno 98 milioni di azioni.

“Robinhood ha fatto solo $ 100 milioni in acquisti al dettaglio questa settimana. Se gli investitori al dettaglio iniziano a prelevare fondi per acquistare HOOD da titoli meme stanchi, c’è ancora spazio per continuare questa mossa”, hanno detto lo stratega senior Ben Onatibia e l’analista Giancomo Pierantoni in un rapporto su Giovedì. VandaTrack fornisce dati giornalieri sugli acquisti netti di singoli titoli ed ETF statunitensi da parte di investitori al dettaglio.

A gennaio, gli investitori al dettaglio hanno speso 352 milioni di dollari per un acquisto netto di GameStop

Organismi geneticamente modificati,

-3,90%,

E AMC Entertainment

AMC,

-11,16%

La bolla successiva ha attirato $ 600 milioni al suo apice.

I dati VandaTrack hanno anche mostrato che HOOD è stato il terzo titolo più acquistato sulla piattaforma di vendita al dettaglio mercoledì: 50,5 milioni di dollari.Il titolo ha un volume totale di scambi di 467 milioni di dollari, classificandosi quarto solo dopo i grandi ETF S&P per volume di scambi

spiare,

-0,49%,

Inventario dei chip AMD

AMD,

+5,52%

E il produttore di vaccini mMRA COVID-19 Moderna

Acido ribonucleico,

+8,42%

Quel giorno.

In un altro rapporto, Onatibia e Pierantoni hanno osservato che gli acquisti al dettaglio di azioni statunitensi sono al livello più basso da maggio, in parte a causa dell’eccitazione delle vacanze estive e della mancanza di storie specifiche del settore. I titoli tecnologici sono una categoria di liquidità migliorata, ma a scapito dei titoli ciclici.

Hanno sottolineato che sono aumentati anche gli acquisti al dettaglio di produttori di vaccini come Moderna e Pfizer.

“Negli ultimi 10 giorni, il loro afflusso netto totale è stato di 180 milioni di dollari, che è l’importo più alto da quando sono stati annunciati i risultati degli studi clinici a novembre. L’aumento dei casi di varianti delta in tutto il mondo, l’imminente approvazione della FDA e l’aumento dei prezzi del vaccino Insieme hanno contribuito alla ripresa”, hanno detto i due.

Le azioni di Moderna, che Appena segnalato Sebbene i profitti del concorrente di mMRA BioNTech siano aumentati notevolmente e le sue vendite di vaccini COVID-19 abbiano raggiunto 199 milioni di dosi, quest’anno è salito di oltre il 300%.

BNTX,

+17,80%

È aumentato del 400% e Pfizer

PTFE,

-1,07%

È aumentato del 22%.

leggere: Le vendite di questi 20 titoli tecnologici sono aumentate fino al 152%, espandendo anche i margini di profitto

Richieste di disoccupazione settimanali e promesse di auto elettriche

I vantaggi stanno arrivando Cigna

Là,

-1,06%,

Salute cardinale

CAH,

-1,09%,

Duke Energy

stoffa,

+0.11%,

Olio da maratona

Manutenzione,

-4,33%,

Kellogg

grammo,

-2,50%,

Con Expedia

Esperienza,

-0,99%

Gruppo internazionale americano

gruppo internazionale americano,

-1,36%

Scade dopo la chiusura del mercato.

Magazzino Uber

Uber,

-2,29%

Dopo che il gruppo di carpool ha registrato un aumento delle entrate, sta affondando, ma sta anche affondando. Perdita rettificata. Arti elettroniche

lei,

+0,08%

Dopo che le prestazioni del produttore di videogiochi hanno superato le aspettative, i prezzi delle azioni stanno salendo.Roku

Anno,

+0,60%

Sono stati riportati anche risultati ottimistici, ma il prezzo delle azioni dei produttori di apparecchiature multimediali per lo streaming è diminuito La crescita del conto è lenta. Mercato online Etsy

Aitex,

+6,11%

Poiché il numero di acquirenti attivi segnalati è diminuito, è stato colpito dopo i guadagni.

Azioni di gioco cinesi-Tencent

700,

-3,90%,

XD

2400,

-2,12%

Netease

rivelatore,

-0,04%

-Dopo la caduta in Asia Colonna delle opinioni Il Securities Times, sostenuto dal governo, ha chiesto la fine degli sgravi fiscali per il settore.questo è Schermi dei media cinesi per la seconda volta Squadra questa settimana.

Azioni generali

Direttore generale,

-8,91%

Guado

F,

-4,99%

Alzati dopo Lo ha annunciato la Casa Bianca L’industria promette che entro il 2030 dal 40% al 50% di tutte le vendite sarà utilizzato per i veicoli elettrici.

Il giorno prima della pubblicazione dei dati sull’occupazione non agricola, verranno annunciate le ultime richieste settimanali iniziali di disoccupazione e il saldo commerciale di giugno.

mercato

Goldman Sachs Aumento dei tassi di interesse Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

-0,46%

Obiettivi, che possono aiutare a migliorare Futures su azioni USA

ES00,

+0,17%

YM00,

+0,12%

NQ00,

+0,20%.

Azioni europee

SXXP,

+0,15%

In rialzo, mentre i titoli asiatici chiudono, i titoli tecnologici cinesi sono sotto pressione

000300,

-0,61%

E Hong Kong

Indice Hang Seng,

-0,84%.

grafico

Lettura casuale

Gli ingegneri spagnoli fanno l’acqua Dal nulla.

Dentro Stonehenge

Hai bisogno di sapere per iniziare presto e aggiornare all’orologio di apertura, ma Registrati qui Invialo alla tua casella di posta tutto in una volta. La versione e-mail verrà inviata intorno alle 7:30 AM Eastern Time.

Vuoi di più il giorno prima?iscrizione Barron tutti i giorni, Un briefing mattutino per gli investitori, inclusi i commenti esclusivi degli autori di Barron’s e MarketWatch.