La storia si ripete nella tragedia in Afghanistan

A un ritmo allarmante, il fulmine dei talebani colpisce l’Afghanistan Arrivato nella capitale Kabul si. Alla fine di domenica, è stato detto che il presidente Ashraf Ghani aveva lasciato il paese. La foto dell’elicottero che decolla dall’ambasciata degli Stati Uniti ricorda l’umiliante caduta di Saigon nel 1975 – il presidente Joe Biden l’ha considerata inaffidabile il mese scorso. Questa è la tragedia della gente del Paese, ed è anche un tradimento delle migliaia di forze americane e alleate e degli oltre 120.000 afgani che hanno perso la vita nei 20 anni di guerra. Questa è anche una grave battuta d’arresto per la credibilità della società democratica che gli Stati Uniti e Biden sperano di consolidare.

È stato l’ex presidente Donald Trump ad annunciare che le truppe Usa si ritireranno nel 2021, a condizione che i talebani rispettino i termini dell’accordo di pace firmato lo scorso anno. Ma continuare a ritirarsi è una scelta di Biden. I costi politici interni potrebbero essere ancora bassi. I sondaggi di opinione mostrano che gli americani sono stanchi della “guerra eterna” oggi, proprio come lo erano sotto Trump. Mantenere il caotico stallo militare in cui è caduto l’Afghanistan è un compito politico difficile. Tuttavia, in termini di status globale degli Stati Uniti, i giudizi errati affliggeranno il resto del presidente Biden.

Biden potrebbe ancora essere in grado di sostenere una drastica riduzione delle forze armate statunitensi – dal 2015 anche il numero di vittime militari statunitensi è diminuito in modo significativo – e continuare a sostenere l’esercito afghano, proprio come gli Stati Uniti hanno mantenuto a lungo presenza a lungo termine in Germania e Corea del Sud. Al contrario, la Casa Bianca ha ignorato gli avvertimenti dell’intelligence e ha continuato a ritirare le sue truppe. Cosa accadrà dopo, o Velocità d’attacco Questo è davvero inaspettato: in un paese in cui gli Stati Uniti sono radicati da due decenni, questa mancanza di intuizione è sorprendente.

Tuttavia L’Afghanistan crolla Ciò non riflette solo il fallimento dell’esercito e dell’intelligence, ma riflette anche il fallimento nel costruire un paese più potente in 20 anni. L’obiettivo iniziale dell’intervento dopo l’11 settembre era impedire ad Al Qaeda di utilizzare il Paese come base per ulteriori attacchi.Sebbene il presidente George W. Bush abbia invocato il Piano Marshall quando ha promesso di ricostruire l’Afghanistan nel 2002, gli Stati Uniti ora hanno speso Trilioni di dollari Nelle sue attività di campagna, non è mai stato disposto a investire risorse sufficienti nel tipo di costruzione del paese che ha realizzato dopo la seconda guerra mondiale. Ha davvero investito tempo e denaro per addestrare ed equipaggiare l’esercito. Ma la strategia dell’esercito afghano per contenere i talebani dipende dal sostegno degli Stati Uniti, in particolare dal supporto aereo.

Anche i successivi governi afghani hanno delle responsabilità. La corruzione e la gestione anormale hanno gravemente ostacolato gli sforzi per costruire il Paese. I leader afghani hanno anche rifiutato di raggiungere un accordo con i talebani, soprattutto nel 2011-12, quando i talebani erano deboli e relativamente limitati.

Alcuni osservatori afgani di lunga data raccomandano ora il ripristino del dominio dei talebani: anche se sarà sanguinoso e repressivo, potrebbe essere meno catastrofico dell’alternativa di scivolare in una guerra civile su vasta scala. Tuttavia, non solo il popolo sofferente dell’Afghanistan, ma anche gli Stati Uniti ei loro alleati dovranno sopportarne le conseguenze. È iniziata un’ondata di profughi in fuga dall’Afghanistan. Il Paese potrebbe tornare ad essere una base per i jihadisti.

Gli auguri della Casa Bianca incartare È comprensibile lamentarsi delle questioni di politica estera per concentrarsi sulla Cina.Ma rinuncia all’Afghanistan Solleva il sospetto Alla profondità dell’impegno dell’America nei confronti dei suoi cosiddetti alleati e della sua determinazione a perseverare negli intrighi militari. Quando crolla una delle priorità di politica estera più grandi e costose dell’Alleanza del Nord Atlantico, Pechino non dimenticherà queste lezioni.

Questo editoriale è stato aggiornato dalla sua pubblicazione originale per riflettere gli sviluppi successivi