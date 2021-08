La strada accidentata di Polkadot verso la celebrità By DailyCoin

Sebbene Polkadot abbia una forma poco brillante, il progetto ha un grande potenziale per far sì che resista alla tempesta in arrivo. Polkadot mira a fornire una vera interoperabilità, può estendersi su varie blockchain e la sua scalabilità è profondamente amata dagli utenti.

Oltre all’inizio instabile del mercato rialzista, Polkadot deve combattere più battaglie per garantire la sua sopravvivenza nello spazio delle criptovalute. Il 4 agosto, Ethereum lancerà un hard fork di Londra, che migliorerà il modo in cui le tariffe operano sulla rete e la commissione del gas bruciata dopo ogni transazione potrebbe aumentare il valore di ETH.

L’inizio sbagliato ha lasciato gli investitori a chiedersi perché Polkadot non si è unito all’aumento esplosivo dei prezzi. L’evento deludente ha messo l’asset in nona posizione con un valore di mercato di 18,02 miliardi di dollari, mentre cercava di mantenere la sua quota di mercato dell’1,12%.

Tutti gli occhi caddero rapidamente su Polkadot, non produceva vapore come i suoi contemporanei. Sebbene i guadagni con ADA siano di circa il 15%, il token DOT di Polkadot ha vacillato.

La scorsa settimana, il mercato delle criptovalute è diventato attivo, innescando un rimbalzo generale dei prezzi. Questa operazione aggressiva ha portato Bitcoin a raggiungere un valore di $ 40.000 dopo aver speso $ 30.000 per diversi mesi, arrivando persino a un minimo di $ 28.893. Cardano ed Ethereum hanno colto lo slancio per ottenere guadagni a due cifre e anche i prezzi hanno visto aumenti simili.

Polkadot è elencato come la nona criptovaluta più grande e, date le funzionalità di livello aziendale che fornisce, è considerato il più potenziale “killer di Ethereum”. Durante la recente impennata dei prezzi delle criptovalute che ha portato a significativi aumenti in diverse criptovalute, Polkadot sembra in fase di stallo perché non ha raggiunto lo stesso livello di successo dei suoi pari.

