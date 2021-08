La strada per la salute economica globale è qui

L’emisfero nord sta vivendo la seconda lunga estate del Covid-19.Come variante Delta andare d’accordo con esistere NOI, anche l’Europa Cina, Il profilo della sfida economica globale è ora chiaro.

Liberali e nazionalisti dovrebbero deporre le armi, perché non esiste un compromesso fondamentale tra vita e mezzi di sussistenza. Attraverso diverse strategie, i paesi che hanno controllato meglio il virus negli ultimi 18 mesi godono generalmente di maggiore libertà e migliori performance economiche.

I dati emergenti nel secondo trimestre mostrano che, a differenza delle potenze europee, Cina e Corea del Sud, che inizialmente hanno scelto di bloccare severamente, hanno facilmente superato i livelli di produzione di picco prima della pandemia. Sono anche in grado di allentare le restrizioni più che nei luoghi in cui il virus è più diffuso.

Quasi quanto il controllo delle infezioni è importante risarcire coloro che sono stati colpiti dall’economia di Covid-19. In effetti, il livello di sostegno economico non è molto. Le economie avanzate hanno rapidamente compreso questa caratteristica della pandemia. I paesi emergenti e quelli in via di sviluppo non hanno le stesse opportunità di ottenere prestiti estremamente convenienti. Gli Stati Uniti hanno sovraperformato l’Europa in questo settore, sebbene economie dipendenti dal turismo come Spagna e Grecia avrebbero potuto fare di più.

Gli errori commessi dai Paesi durante la fase di crisi di una pandemia o nella gestione ciclica della ripresa potranno essere corretti in larga misura nei prossimi anni. Nel tempo, la differenza nella performance economica dovrebbe ridursi. In ultima analisi, è importante che l’economia mondiale e i singoli paesi riducano al minimo il trauma economico a lungo termine causato dalla pandemia.

L’entità di questo danno è molto incerta. Ma il 2021 ha portato quattro novità, tre delle quali incoraggianti. Questi aiutano a spiegare le migliori prospettive economiche globali da gennaio e il passaggio nella migliore strategia dal rigoroso contenimento del coronavirus alla coesistenza.

In primo luogo, le perdite a lungo termine saranno quasi certamente molto inferiori alle perdite dopo la crisi finanziaria del 2008-09. L’impatto della pandemia sull’economia è quasi uno shock improvviso, non il risultato di un problema fondamentale del sistema che deve essere risolto. Avvicinarsi il più possibile alla situazione economica pre-pandemia è qualcosa da celebrare, non da temere.

In secondo luogo, ora sappiamo che rispetto alla prima ondata di virus, le moderne economie avanzate possono adattarsi meglio alle restrizioni associate alla pandemia. Ad esempio, l’economia dell’Eurozona si è contratta del 14,6% nei primi due trimestri del 2020, ma dopo una forte ripresa la scorsa estate, ha perso solo lo 0,9% della sua scala entro sei mesi dalla seconda ondata di contagi. Per le economie avanzate, ciò consente al governo di imporre restrizioni senza doversi preoccupare del disastro economico come ha fatto quando il Covid-19 ha colpito per la prima volta.

Vaccini efficaci sono la terza buona notizia per la salute a lungo termine dell’economia globale. Propongono la prospettiva che le persone possano vivere una vita più normale senza preoccuparsi di restrizioni permanenti e rigorose all’interazione sociale e al movimento. Le persone sono preoccupate per il declino dell’immunità, ma la nostra conoscenza della vaccinazione ha per lo più migliorato le prospettive economiche a lungo termine.

Un’importante cattiva notizia è l’aumento della diffusione delle varianti Delta, che riduce l’efficacia del lock-in sul controllo dei virus a lungo termine. Gli attuali sforzi dell’Asia e dell’Australia per contenere il numero crescente di casi, implementando con successo i blocchi durante la prima ondata, evidenziano che è quasi impossibile eliminare il virus dalla trasmissione. Al contrario, la riduzione a un livello gestibile è il nuovo obiettivo.

Per la salute e l’economia globali, dobbiamo garantire il successo delle campagne di vaccinazione internazionali. Le infezioni da Delta in Portogallo, Paesi Bassi e Regno Unito sono diminuite rapidamente, ma non hanno raggiunto lo stesso livello di ospedalizzazione o restrizioni alla libertà che aveva avuto la prima ondata di virus.

Come ha affermato la scorsa settimana il capo economista del FMI Gita Gopinath, nessun programma di vaccinazione può essere limitato ai paesi ricchi. Ha detto: “Fino a quando la pandemia globale non sarà respinta, il recupero non sarà garantito”, ha nuovamente invitato i paesi con un’offerta eccessiva a condividere 1 miliardo di dosi di vaccino quest’anno.

Finora, nonostante l’iniziale carenza di vaccini e la loro responsabilità di proteggere la loro gente, ci sono poche prove che i governi dei paesi ricchi li stiano accumulando. Ma man mano che le scorte migliorano, la priorità assoluta sarà vaccinare il mondo intero. Dal momento che la riduzione dell’impatto di Covid-19 sulla salute ha portato un così enorme ritorno economico e il costo di produzione del vaccino è molto basso, non è mai stato un investimento così buono per l’economia globale.

Certo, ci sono ancora grandi rischi. Ci possono essere varianti che sfuggono alla protezione dalla vaccinazione. Nel tempo, l’immunità sembra indebolirsi, quindi potrebbero essere necessarie più forniture di vaccini. L’esitazione ai vaccini in molti paesi aumenta la possibilità di gravi conseguenze sanitarie ed economiche, anche se sono disponibili vaccini efficaci.

Nonostante questi pericoli, dopo una grave crisi, possiamo ancora entrare in una fase di ripresa duratura. L’efficacia del vaccino contro il Covid ci permette di vedere chiaramente una via d’uscita dalla crisi. È ancora pieno di ostacoli, ma dobbiamo rimanere ottimisti. Gli umani sono bravi a saltarli.

