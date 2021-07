La “strana” risposta delle obbligazioni ai dati sull’inflazione degli Stati Uniti confonde gli investitori

Il continuo aumento dei titoli del Tesoro USA è stato accompagnato dalla più grande esplosione di inflazione in più di un decennio, rompendo il modello solitamente affidabile e consentendo agli investitori di affrettarsi a spiegare cosa sta succedendo nel più grande mercato obbligazionario del mondo.

L’inflazione di solito è una cattiva notizia per i prezzi delle obbligazioni: eroderà il valore dei pagamenti fissi forniti dalle obbligazioni e renderà più probabile che le banche centrali rispondano aumentando i tassi di interesse.

Ma negli ultimi mesi questo rapporto si è invertito, almeno per il debito a lungo termine. Il prezzo dei titoli del Tesoro USA è aumentato drasticamente, e altri titoli di tutto il mondo hanno seguito l’esempio, questa settimana abbassando il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni dall’1,75% alla fine dell’anno a meno dell’1,3%, il punto più basso in più di tre mesi nel mese di marzo.

“Ci sono molti grattacapi”, ha affermato Mike Riddell, gestore di portafoglio di Allianz Global Investments. “In superficie, questa mossa sembra controintuitiva”.

Gli investitori hanno prestato attenzione al recente segnale di cambiamento della Fed sulla sua sensibilità all’aumento dell’inflazione, che è una spiegazione per il rimbalzo apparentemente inarrestabile dei titoli di stato. Wall Street era in massima allerta a giugno, dopo che la Federal Reserve ha annunciato un “dot plot” di previsioni sui tassi di interesse per i responsabili delle politiche. Ciò suggerisce che la politica monetaria potrebbe essere inasprita molto più rapidamente di quanto dichiarato inizialmente dalla Fed l’anno scorso, quando la Fed ha accettato un obiettivo di inflazione media del 2%, compresi i periodi di superamento.

Il presidente della Federal Reserve Jay Powell scoraggia i partecipanti al mercato dal leggere troppo queste previsioni personali e sollecita la pazienza per l’eventuale cancellazione del supporto politico. Ma ha anche ammesso che la Fed potrebbe dover affrontare il rischio di pressioni sui prezzi superiori al previsto.

“Stiamo vivendo un aumento significativo dell’inflazione – maggiore di quanto molti si aspettassero, e sicuramente maggiore di quanto mi aspettassi – stiamo cercando di capire se passerà presto o se dobbiamo davvero agire”, ha affermato. Giovedì all’udienza del Congresso.

“In ogni caso, non entreremo in un periodo di alta inflazione per molto tempo, perché ovviamente abbiamo gli strumenti per risolvere questo problema. Ma non vogliamo usarli in un modo non necessario o che interferisca con la ripresa economica”.

Insieme ai recenti funzionari della Fed che discutono di ridurre l’acquisto di buoni del Tesoro statunitensi e titoli garantiti da ipoteca istituzionale di 120 miliardi di dollari al mese, questo cambiamento di posizione ha portato molti investitori a credere che la tolleranza della Fed per aspettative di inflazione fuori controllo sarà essere più basso di prima… idea.

James Athey, gestore del fondo obbligazionario di Abrdn, ha dichiarato: “La Federal Reserve ha effettivamente eliminato alcune delle situazioni più estreme di cui il mercato è preoccupato”. .”

Il numero crescente di casi di coronavirus associati alla variante Delta più spalmabile ha nuovamente sollevato preoccupazioni sul fatto che il boom economico associato alla riapertura della maggior parte delle economie mondiali non raggiungerà l’estremo stabilito dagli economisti all’inizio di quest’anno. Ma mentre il mercato azionario sale vicino a livelli record, gli investitori sono riluttanti a concludere che il mercato obbligazionario, una calamita in tempi di stress, stia annunciando una nuova prospettiva cupa per l’economia globale.

Al contrario, molte persone continuano a sottolineare le posizioni degli investitori, un colpevole comune della volatilità nel mercato dei titoli del Tesoro USA dalla riunione della Fed di giugno. Nel primo trimestre di quest’anno, mentre gli investitori si preparano alla riapertura dell’economia statunitense e al ritorno dell’inflazione, scommettono che i rendimenti a lungo termine aumenteranno, mentre scommettono che la Federal Reserve ridurrà i rendimenti a breve termine. Molti dei movimenti successivi possono essere spiegati dall’abbandono da parte degli investitori di quei cosiddetti scambi ripidi, spesso con riluttanza, perché il mercato li ha svantaggiati e le loro perdite sono aumentate.

Riddle ha dichiarato: “Negli ultimi mesi, la grande narrativa per spiegare questo rimbalzo non ha funzionato.” “Ecco perché penso che abbia senso parlare di posizionamento”.

Nonostante una serie di battute d’arresto, alcune persone insistono ancora su transazioni più ripide, ritenendo improbabile che l’apparente contraddizione tra l’aumento dell’inflazione e il crollo dei rendimenti obbligazionari sia destinata a durare. Il Chief Investment Officer Mark Dowding ha affermato che ad un certo punto la Fed sarà costretta ad abbandonare la convinzione che l’attuale inflazione si rivelerà essenzialmente temporanea, che sarà fissata mentre gli investitori si preparano a porre fine prima alle misure di stimolo. Funzionari di BlueBay Asset Management.

“La risposta delle obbligazioni all’inflazione dovrebbe essere naturalmente allergica”, ha detto Dowding. “Sospettiamo che potremmo rivedere l’attuale periodo di mercato entro la fine dell’anno e pensiamo che alcune delle tendenze a cui stiamo assistendo siano relativamente strane”.