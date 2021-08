La svedese Veoneer dice che avvierà le trattative con Qualcomm su un’offerta Reuters

Non è stato possibile raggiungere immediatamente Magna per un commento.

Qualcomm ha dichiarato il 5 agosto di aver offerto 4,6 miliardi di dollari per acquisire Veoneer, il 18,4% in più rispetto all’offerta canadese di Magna a luglio, che era stata accettata dal consiglio di amministrazione di Veoneer.

Il consiglio di amministrazione ha dichiarato in una nota che la proposta di Qualcomm “ci si può ragionevolmente aspettare che produca una ‘proposta avanzata’, come definito dai termini dell’accordo di fusione tra Veoneer e Magna”.

(Reuters)- Vinier (NYSE:) Inc ha dichiarato domenica che avvierà le trattative con il produttore di chip Qualcomm (NASDAQ:) Inc. L’offerta della società al produttore svedese di componenti per auto la scorsa settimana ha superato Magna International (Borsa di New York:) Società

