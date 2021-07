La tassa più bassa del mondo riflette gli interessi dei paesi ricchi e potrebbe non portare reddito ad altri paesi – shareandstocks.com

New York: Accordo del 1 luglio 131 paesi hanno fissato un’aliquota fiscale globale minima di almeno il 15% per le società multinazionali (MNC) e il potere fiscale ridistribuito è un passo avanti.

Ma l’attuale accordo rappresenta un’altra occasione mancata per fornire risultati equi ai paesi in via di sviluppo.

Riguadagnare il sostegno agli sforzi multilaterali per riformare la tassazione globale è una buona cosa. Ciò è principalmente dovuto al fatto che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole porre fine alla corsa al ribasso delle aliquote fiscali sulle società, una competizione che avvantaggia solo i paradisi fiscali.

Nella maggior parte dei casi, aliquote fiscali più basse non solo non riescono ad attrarre nuovi investimenti per il Paese, ma privano anche il governo dei fondi necessari per raggiungere obiettivi sociali e migliorare le infrastrutture.

Ma il nuovo accordo fiscale riflette lo squilibrio dei rapporti di potere globali. I paesi del G7 hanno consegnato gli accordi raggiunti il ​​mese scorso a 139 paesi che fanno parte del quadro inclusivo dell’OCSE/G20 per l’erosione delle fondamenta e il trasferimento dei profitti.

Di fronte alla scelta di accettare o rinunciare, la maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha acconsentito, anche se con grandi riserve.

Ma alcuni paesi, tra cui Nigeria, Kenya e Sri Lanka, non si sono iscritti. Alcune persone hanno anche chiarito che i negoziati non sono ancora finiti.

L’aliquota fiscale consigliata è troppo bassa

Esistono ancora diversi problemi importanti. Il primo è che l’aliquota minima proposta del 15% è troppo bassa per impedire alle multinazionali di trasferire utili.

Ciò riflette la tendenza di alcuni paesi sviluppati a proteggere le proprie aziende globali, piuttosto che emulare l’aliquota minima del 21% richiesta da Stati Uniti e Argentina e l’aliquota del 20% proposta da molti paesi africani.

Per la maggior parte dei paesi dell’America latina o dell’Africa, l’aliquota media dell’imposta sulle società nel 2020 è rispettivamente del 26% e del 27% e l’aliquota minima globale dell’imposta è di circa il 15% e ha pochi incentivi a ridurre il trasferimento degli utili.

Panama sostiene l’accordo di riforma fiscaleAFP/Luis Acosta

Pertanto, alcuni paesi possono adottare unilateralmente aliquote minime più elevate.

Le tasse non fluiranno nel paese “fonte”

Inoltre, secondo la proposta concordata dall’Ocse, la maggior parte delle tasse addizionali andrà al paese di origine delle multinazionali, piuttosto che ai cosiddetti paesi “fonte” in cui queste società operano e generano profitti.

Molte economie in via di sviluppo sperano che i paesi di origine applichino prima le tasse più basse, in particolare per interessi attivi, royalties, pagamenti di servizi e plusvalenze da società multinazionali. L’operazione in corso consentirà loro di imporre tasse minime su interessi, royalties e una serie di pagamenti indeterminati.

L’ammontare del reddito generato dall’imposta minima dipenderà dall’aliquota fiscale. Questo è fondamentale per i paesi in via di sviluppo.

Un recente studio dell’Osservatorio fiscale dell’Unione europea ha mostrato che se l’aliquota fiscale è del 15%, Messico, Sudafrica e Brasile riceveranno rispettivamente ulteriori 500 milioni di euro (592 milioni di dollari USA), 600 milioni di euro e 900 milioni di euro, con aumento dell’imposta sul reddito delle società nel 2021 I ricavi sono stati rispettivamente di 900 milioni di euro, 2 miliardi di euro e 3,4 miliardi di euro e l’aliquota fiscale è stata del 21%.

L’aliquota minima del 25% sostenuta dalla Commissione indipendente per la riforma dell’imposta sulle società internazionali porterà ulteriori 1,3 miliardi di euro in Messico, 3 miliardi di euro in Sudafrica e 7,4 miliardi di euro in Brasile.

L’accordo OCSE ha inoltre introdotto una formula per distribuire ai fini fiscali gli utili globali delle multinazionali. Ma vale solo per le aziende con un fatturato globale annuo di oltre 20 miliardi di euro e un margine di profitto di almeno il 10% del fatturato.

Inoltre, solo dal 20% al 30% dei cosiddetti profitti “surplus” che superano questa soglia saranno tassati nel paese in cui vengono generati tali profitti. Pertanto, questa nuova regola potrebbe generare meno di 10 miliardi di dollari di ricavi aggiuntivi a livello globale ogni anno.

La principale richiesta dei paesi in via di sviluppo è stata quella di ridistribuire in modo significativo i poteri fiscali ai paesi di origine. Il Gruppo dei 24, il principale gruppo dell’economia in via di sviluppo che partecipa ai negoziati, ha chiesto una ridistribuzione dal 30% al 50% degli utili rimanenti, mentre l’African Tax Management Forum (ATAF) ora richiede una ridistribuzione di almeno il 35%.

Una soluzione più semplice consiste nel distribuire i profitti globali delle multinazionali tra i paesi attraverso una formula basata su fattori chiave che generano profitti come occupazione, vendite, asset e utilizzo delle risorse. Tuttavia, la precedente richiesta del G-24 e dell’ATAF di destinare parte di tutti i profitti (a prescindere dai profitti regolari o residui) al paese di origine è stata respinta.

non è ancora finito

Un altro problema è che i firmatari dell’accordo OCSE sono tenuti ad abolire misure unilaterali come le tasse sui servizi digitali. Molte economie in via di sviluppo non sono soddisfatte dell’abolizione di queste tasse o della limitazione delle opzioni future per la tassazione delle società multinazionali digitali.

I colossi digitali statunitensi sono l’obiettivo principale della nuova tassa AFP/JUSTIN TALLIS

L’ultima preoccupazione è richiedere ai paesi in via di sviluppo di accettare l’arbitrato obbligatorio delle controversie.

Molte persone hanno sempre creduto che questa fosse una violazione della loro sovranità nazionale. Hanno anche sottolineato i risultati opachi e gli alti costi, oltre al fatto che la maggior parte degli arbitri proviene da paesi sviluppati.

Ma l’annuncio del 1 luglio non è la fine della strada. Sebbene il G20 possa approvare la proposta questa settimana, i negoziati continueranno e si prevede che l’accordo finale venga raggiunto in ottobre.

Per cambiare il risultato, i paesi in via di sviluppo devono ora promuovere aliquote fiscali minime globali più elevate e una maggiore ridistribuzione dei poteri fiscali e rifiutare l’arbitrato obbligatorio.

Come recentemente sostenuto dall’International Financial Accountability, Transparency and Integrity Group delle Nazioni Unite, la lotta per un sistema fiscale internazionale più equo continuerà al di fuori del processo attuale, forse in un forum più inclusivo.

I prossimi mesi saranno cruciali per garantire che l’accordo finale non solo rifletta gli interessi delle economie ricche, ma generi anche un sostanziale reddito aggiuntivo per tutti i paesi, compresi quelli che ne hanno più bisogno.

Jose Antonio Ocampo, ex ministro delle finanze della Colombia, vice segretario generale delle Nazioni Unite, professore della Columbia University, presidente della Commissione indipendente per la riforma dell’imposta sulle società internazionali. Tommaso Faccio è docente di Contabilità presso la Business School dell’Università di Nottingham e capo della segreteria della Commissione Indipendente per la Riforma Fiscale Internazionale delle Società.

