La tempesta tropicale Elsa sta per atterrare vicino alla Baia dei Porci di Cuba Reuters

Il filmato trasmesso dalla TV statale mostra gli agricoltori che accelerano la raccolta di frutta e verdura per proteggerli dalle tempeste e le autorità locali che rimuovono i detriti dalle strade per impedire loro di volare nel vento.

L’Avana (Reuters) – La tempesta tropicale Elsa è arrivata lunedì mattina vicino alla Baia dei Porci, sulla costa centro-meridionale di Cuba, portando forti venti e forti piogge in alcune parti dell’isola più grande dei Caraibi e preparandosi a infuriare in tutto il paese. Florida.

