La tempesta tropicale Fred colpisce la Florida Reuters con onde pericolose

Il distretto scolastico della contea di Santa Rosa ha dichiarato sul suo sito Web: “Con velocità del vento superiori a 35 mph, gli autobus non possono trasportare in sicurezza gli studenti. Le informazioni attuali indicano che potremmo sperimentare 35 mph da circa 13:00 raffica”.

Inoltre, l’esperto senior di uragani Richard Tasch (Richard Tasch) ha affermato che si prevede che i temporali raggiungeranno i 12 pollici (30 cm) in alcune aree remote della Florida, così come nel sud-est dell’Alabama, in Georgia e nella Carolina occidentale.

