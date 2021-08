La tempistica della decisione del Regno Unito di vendere le principali attività di difesa

Quando Boris Johnson Acquisizione di Cobham per 4 miliardi di sterline Acquisita da una società di private equity statunitense due anni fa, il premier britannico non poteva prevedere l’entusiasmo dei compratori stranieri che bussavano alle porte di altre aziende del settore aerospaziale e della difesa britannico.

Negli ultimi tre mesi, il valore totale delle proposte di acquisizione di tre società britanniche della difesa è di quasi 10 miliardi di sterline: Ultra Electronics, Meggitt e Senior.

Tra questi, solo avanzato Respinto il suo corteggiatore, Lone Star, società di private equity statunitense. Meggitt sembra essere un soggetto Guerra di offerte Tra due società di ingegneria americane, e Ultra ha concordato Cobham ha acquisito per 2,6 miliardi di sterline, Di proprietà del gruppo di acquisizione Advent International.

Per Johnson e il suo team, incluso il ministro del libero mercato Thatcher come il segretario al commercio britannico Kwasi Quatton, la proposta di acquisire Ultra sta diventando un test chiave delle sue politiche di difesa e industriali. Gli esperti vogliono sapere se Johnson adotterà un approccio non interferente per affrontare le transazioni tradizionalmente adottate dal governo conservatore, il che significa che più compagnie di difesa britanniche cadranno in mani straniere.

Johnson ha chiarito durante la crisi del coronavirus che voleva che la Gran Bretagna fosse più autosufficiente. Il governo ha talvolta dimostrato un approccio più interventista alla politica industriale: detiene quote di OneWeb, un operatore satellitare a banda larga, e nazionalizza Sheffield Master Forge, fornitore di componenti chiave per i sottomarini nucleari britannici.

Membri del Parlamento e funzionari sindacali hanno avvertito che il boom di acquisizioni da parte del settore della difesa britannico potrebbe far perdere al Regno Unito il controllo delle attività industriali vitali per le forze armate. Il governo possiede solo le azioni d’oro di BAE Systems e Rolls-Royce, le due principali società di difesa nel Regno Unito, un meccanismo che può essere utilizzato per prevenire acquisizioni.

Ultra non ha tale protezione, ma è un importante fornitore della Royal Navy, fornendo tecnologia bellica e sistemi di controllo per la flotta di sottomarini nucleari britannici Trident.

La scorsa settimana, Kwarteng ha presentato la proposta di acquisizione di Cobham all’autorità di regolamentazione della concorrenza, che consiglierà ai ministri se la transazione influenzerà la sicurezza nazionale e quindi avvierà un’indagine governativa sulla proposta di acquisizione di Cobham. Ha detto su Twitter: “La Gran Bretagna è aperta agli affari, ma gli investimenti stranieri non possono minacciare la nostra sicurezza nazionale”.

Margaret Thatcher e il ministro del governo conservatore di John Major, Lord Michael Heseltine, hanno criticato l’acquisizione di Ultra da parte del governo, dicendo qualsiasi cosa Sembra che possano essere tutti venduti perché i ministri non hanno formulato una strategia industriale.

Ma ha accolto con favore la decisione di Kwarteng di sottoporre l’acquisizione di Ultra all’Autorità per la concorrenza e il mercato. Ha detto: “Anche se non abbiamo più alcuna strategia industriale, abbiamo effettivamente preso provvedimenti. ” “Questo è almeno un po’ di conforto”.

Paul Everitt, ex amministratore delegato dell’agenzia britannica per il commercio aerospaziale e della difesa ADS, ha affermato che il Regno Unito è a un “punto di svolta” negli accordi nel settore.

Spera che il governo prenda in considerazione tre aspetti nella valutazione delle acquisizioni che interessano il settore: il modello di business del potenziale proprietario, la governance proposta e l’impatto cumulativo sulla resilienza dell’industria britannica.

Everett si è chiesto se il modello di private equity (spesso più breve del modello dell’acquirente industriale) sia adatto a tecnologie con implicazioni per la sicurezza nazionale. Ha detto che l’impegno minimo di tenere un’azienda deve essere di ferro. Ha aggiunto che il governo “non dovrebbe preoccuparsi che i potenziali acquirenti se ne vadano”.

L’acquisizione di Cobham da parte di Advent, completata lo scorso anno, è stata tormentata da polemiche.Sebbene dopo l’Avvento abbia accettato una serie di impegni, il governo ha rivisto l’accordo prima di approvarlo, ma la società di private equity ha continuato Venduto La maggior parte della società. Cobham attualmente non ha un’attività di produzione nel Regno Unito.

Cobham ha dichiarato la scorsa settimana che fornirà “impegni giuridicamente vincolanti e applicabili” a Ultra, tra cui “un’adeguata protezione delle capacità sovrane britanniche, la continuità dell’approvvigionamento e le capacità critiche britanniche”.

Kevin Jones, membro del partito laburista del Comitato di difesa della Camera dei Comuni, ha affermato che il governo dovrebbe “condurre una revisione completa delle aziende e delle loro catene di approvvigionamento che sono fondamentali per la difesa e la sicurezza della Gran Bretagna”.

Ha aggiunto che i ministri devono sapere quali competenze e quali diritti di proprietà intellettuale sono protetti prima di fare offerte. Jones ha affermato che l’attuale approccio del governo è “volare alla cieca”.

In primavera i ministri hanno lanciato un nuovo Strategia per l’industria della difesa e della sicurezza, Ha promesso di prestare maggiore attenzione ai beni britannici, ma i critici hanno affermato che finora hanno visto poche prove di queste ambizioni messe in pratica.

Alcuni esperti ritengono inoltre che se il governo assumerà una posizione più severa sulle potenziali acquisizioni, dovrà stabilire relazioni a lungo termine con i fornitori del Regno Unito e fornire un flusso più affidabile di contratti nazionali.

Un’altra complicazione per i ministri è che l’acquisizione è ancora in fase di revisione ai sensi della legge sulle società del 2002 anziché della nuova legge sulla sicurezza nazionale e sugli investimenti, che amplia il potere del governo di intervenire per motivi di sicurezza e sarà lanciata a gennaio con piena efficacia.

Darren Jones, presidente del Partito laburista del Comitato per la scelta delle imprese della Camera dei comuni, ha affermato che sebbene la narrativa generale del governo secondo cui il governo è più preoccupato per la sicurezza nazionale sia chiara, c’è ancora incertezza su come approvare la legge sulla sicurezza nazionale e sugli investimenti in pratica.

“Al momento, operiamo in un certo vuoto, dove ci sono alcuni quadri legali, c’è molta attività nel mercato, ma non c’è una reale comprensione di ciò che pensa questo gruppo di ministri e di come applicano la legge. La legge che hanno scritto sul libro”, ha aggiunto.

Il governo ha dichiarato di essere “impegnato per un’industria della difesa e della sicurezza competitiva, innovativa e di livello mondiale”.

Ha aggiunto che la nuova legislazione rafforzerà il potere del governo di “selezionare e, se necessario, intervenire sugli investimenti stranieri nel settore della difesa del Regno Unito e nelle aree più sensibili dell’economia”.