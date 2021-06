La tregua commerciale anglo-americana porta speranza all’industria delle bevande Reuters

Ma il bourbon e altri whisky americani esportati nel Regno Unito e nell’Unione europea devono ancora pagare dazi in rappresaglia per un’altra disputa su acciaio e alluminio.

Notando che la tregua non ha risolto completamente potenziali controversie, ha esortato i governi a continuare a lavorare in modo costruttivo.

“Questa è un’ottima notizia per Scotch. Gli ultimi due anni hanno causato gravi danni al nostro settore”, ha affermato Karen Bett, CEO della Scotch Whisky Association, aggiungendo che l’industria è stata persa oltre 600 milioni di sterline (840 milioni di dollari USA). in due anni. Un dazio del 25% porta alle esportazioni.

